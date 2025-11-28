Популярни
  Маршавелов стартира за победа в последния кръг от пистовия ни шампионат

Маршавелов стартира за победа в последния кръг от пистовия ни шампионат

  • 28 ное 2025 | 17:14
  • 235
  • 0
Маршавелов стартира за победа в последния кръг от пистовия ни шампионат

Пилотът на „КА-2 Рейсинг Тийм“ Константин Маршавелов с Мицубиши Лансър Ево Х ще се бори за победата в последния кръг от националния шампионат по автомобилизъм на затворен маршрут и писта. Състезанието ще се проведе през идния уикенд, като за втори път тази година домакин на надпревара от националния шампионат ще бъде писта „Дракон“, която се намира край пловдивското село Калояново.

Седемкратният шампион на България записа две победи от два старта през тази година. Първата победа бе на „Писта София“, където стартира шампионата, а втората победа, Маршавелов записа преди две седмици на писта „Дракон“ и към момента е убедителен лидер в най-мощния клас „Макси“.

Константин Маршавелов: Много съм доволен, новият автомобил беше супер
Константин Маршавелов: Много съм доволен, новият автомобил беше супер

„Въпреки краткото време за подготовка между последните два старта, ние сме готови за състезанието. Желанието ми е да завършим сезона с победа“, бе краткия коментар на пловдивчанина преди старта на последния кръг от шампионата.

Последният кръг от шампионата стартира утре, когато на трасето край Калояново ще се проведат квалификациите за място, а в неделя са и самите стартове в отделните серии.

Константин Маршавелов избра правилните гуми и спечели в серия Макси
Константин Маршавелов избра правилните гуми и спечели в серия Макси
