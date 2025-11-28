Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

  • 28 ное 2025 | 16:37
  • 99
  • 0
Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

В последното за годината издание SENSHI 29 на международната верига 24 бойци от 16 държави ще премерят сили в 12 супер битки по правилата на KWU FULL CONTACT и KWU SENSHI. Сред тях, на 6 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна, ще видим представители на три реномирани бойни школи, известни със своя характерен стил и традиции – нидерландската, италианската и бразилската.

Известната холандска школа ще бъде представена от трима бойци с впечатляващи постижения, хъс за победа и силен професионален опит. 42-годишният Роки Гранджеaн, шампион по кикбокс на Нидерландия, ще направи своя дебют за веригата SENSHI, изправяйки се в мач срещу българския шампион Атанас Божилов в категория до 75 кг. по правилата KWU FULL CONTACT.

Неговият сънародник Сем ван дер Ланс, който на 23 г. е победител в Arena Championship, Petres Fighting Championship и Enfusion, също ще запише своето първо участие в SENSHI. Той ще се бие на арената срещу Мантас Римдейка (Литва) в тежката категория над 95 кг. по правилата KWU FULL CONTACT.

Опитният Декстър Суис – на 31 г., носител на титли от SuperKombat, WFCA и World Fighting League, ще се качи отново на ринга на SENSHI след участието си в първия елиминационен турнир Grand Prix на SENSHI 28. Суис този път ще застане очи в очи срещу опасния Янис Стофоридис от Гърция.

Италианският стил в кикбокса и висока техническа класа на Ботуша ще бъдат демонстрирани от двама атрактивни бойци на SENSHI 29. Познатият на родната публика Майкъл Сампери, на 25 г. е световен шампион по WKA, шампион на Средиземноморието по WBC и европейски първенец по ICO. През декември той ще защити безупречната си серия от три победи в SENSHI в мач срещу бразилеца Петрос де Фрейтас.

Другият италианец на галавечерта ще бъде Фабиан Лорито на 25 г., който е настоящ европейски шампион по WAKO Pro K-1 и световен шампион по Low Kick, а във Варна ще потърси победа срещу Вито Косар от Хърватия, след претърпяно поражение на SENSHI 27.

Бразилското майсторство и агресивен дух ще видим в изявите на двама горещи атлети. Петрос де Фрейтас, на 27 г. е четирикратен шампион на WGP и победител в WGP Challenger GP. Той вече познава вкуса на победата на SENSHI след успеха си над Константин Стойков в предходното издание и сега ще се изправи срещу атлетичния и мощен Сампери.

Сисеро Еванджелиста, на 38 години, шампион на K-1 World GP 2024 в Бразилия, ще направи своя дебют за SENSHI срещу Ведат Ходук (Турция) в категория до 80 кг. по правилата на веригата KWU FULL CONTACT.

SENSHI 29 обещава зрелище от световна класа, което ще обедини бойни стилове, опит и характер от три различни континента. Варна отново ще се превърне в арена, където силата и духът на бойците говорят един език – този на бойните изкуства.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Гейджи срещу Пимблет за вакантната титла на Топурия през януари 2026-а

Гейджи срещу Пимблет за вакантната титла на Топурия през януари 2026-а

  • 28 ное 2025 | 13:44
  • 446
  • 0
Всички бойци на MAX FIGHT 63 се справиха с кантара

Всички бойци на MAX FIGHT 63 се справиха с кантара

  • 28 ное 2025 | 11:13
  • 514
  • 0
Трима българи атакуват финали на Европейското по бокс днес

Трима българи атакуват финали на Европейското по бокс днес

  • 28 ное 2025 | 10:01
  • 2088
  • 2
Ивет Горанова отпадна на осминафиналите на Световното по карате в Египет

Ивет Горанова отпадна на осминафиналите на Световното по карате в Египет

  • 27 ное 2025 | 21:01
  • 1234
  • 1
Ивет Горанова се класира за осминафиналите на Световното по карате в Египет

Ивет Горанова се класира за осминафиналите на Световното по карате в Египет

  • 27 ное 2025 | 17:04
  • 1136
  • 0
Мартин Копривленски: Целя се в пълна доминация

Мартин Копривленски: Целя се в пълна доминация

  • 27 ное 2025 | 15:09
  • 5921
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 5519
  • 13
Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

  • 28 ное 2025 | 16:30
  • 6632
  • 5
11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

  • 28 ное 2025 | 16:19
  • 871
  • 0
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 13180
  • 17
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 8791
  • 5
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 2628
  • 0