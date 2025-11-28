Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

В последното за годината издание SENSHI 29 на международната верига 24 бойци от 16 държави ще премерят сили в 12 супер битки по правилата на KWU FULL CONTACT и KWU SENSHI. Сред тях, на 6 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна, ще видим представители на три реномирани бойни школи, известни със своя характерен стил и традиции – нидерландската, италианската и бразилската.

Известната холандска школа ще бъде представена от трима бойци с впечатляващи постижения, хъс за победа и силен професионален опит. 42-годишният Роки Гранджеaн, шампион по кикбокс на Нидерландия, ще направи своя дебют за веригата SENSHI, изправяйки се в мач срещу българския шампион Атанас Божилов в категория до 75 кг. по правилата KWU FULL CONTACT.

Неговият сънародник Сем ван дер Ланс, който на 23 г. е победител в Arena Championship, Petres Fighting Championship и Enfusion, също ще запише своето първо участие в SENSHI. Той ще се бие на арената срещу Мантас Римдейка (Литва) в тежката категория над 95 кг. по правилата KWU FULL CONTACT.

Опитният Декстър Суис – на 31 г., носител на титли от SuperKombat, WFCA и World Fighting League, ще се качи отново на ринга на SENSHI след участието си в първия елиминационен турнир Grand Prix на SENSHI 28. Суис този път ще застане очи в очи срещу опасния Янис Стофоридис от Гърция.

Италианският стил в кикбокса и висока техническа класа на Ботуша ще бъдат демонстрирани от двама атрактивни бойци на SENSHI 29. Познатият на родната публика Майкъл Сампери, на 25 г. е световен шампион по WKA, шампион на Средиземноморието по WBC и европейски първенец по ICO. През декември той ще защити безупречната си серия от три победи в SENSHI в мач срещу бразилеца Петрос де Фрейтас.

Другият италианец на галавечерта ще бъде Фабиан Лорито на 25 г., който е настоящ европейски шампион по WAKO Pro K-1 и световен шампион по Low Kick, а във Варна ще потърси победа срещу Вито Косар от Хърватия, след претърпяно поражение на SENSHI 27.

Бразилското майсторство и агресивен дух ще видим в изявите на двама горещи атлети. Петрос де Фрейтас, на 27 г. е четирикратен шампион на WGP и победител в WGP Challenger GP. Той вече познава вкуса на победата на SENSHI след успеха си над Константин Стойков в предходното издание и сега ще се изправи срещу атлетичния и мощен Сампери.

Сисеро Еванджелиста, на 38 години, шампион на K-1 World GP 2024 в Бразилия, ще направи своя дебют за SENSHI срещу Ведат Ходук (Турция) в категория до 80 кг. по правилата на веригата KWU FULL CONTACT.

SENSHI 29 обещава зрелище от световна класа, което ще обедини бойни стилове, опит и характер от три различни континента. Варна отново ще се превърне в арена, където силата и духът на бойците говорят един език – този на бойните изкуства.