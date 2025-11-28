Луис Енрике разкри за проблем в ПСЖ и заяви: Гостуването на Монако ще е като мач от Шампионската лига

Левият защитник на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш няма да играе за тима при гостуването на Монако в събота заради "лека контузия на дясното бедро", получена срещу Тотнъм, съобщиха от френския шампион.

"Утре той няма да е в отбора, има малък проблем. Всеки път, когато играч ти каже, че има лек проблем, предпочиташ да не поемаш рискове", заяви треньорът на ПСЖ Луис Енрике на пресконференция в Поаси. Испанският треньор смени Мендеш на полувреме в мача с Тотнъм в Шампионската лига, спечелен с 5:3. "На полувремето той заяви, че има малък проблем", допълни Енрике.

🚨🗣️ Luis Enrique : "Nuno Mendes ne sera PAS disponible pour le match contre Monaco. Il m’a parlé à la mi-temps d’un petit problème donc on a préféré le sortir. Il doit récupérer." pic.twitter.com/14LapptL9b — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 28, 2025

"Нека да бъдем спокойни. Ако беше финал утре, той щеше да иска да играе, но сега е по-добре да почива", категоричен бе треньорът. Нуно Мендеш получи травма на лявото коляно срещу Байерн Мюнхен в началото на месеца, като поднови тренировки на 20 ноември. Той изигра пълен мач срещу Льо Авър (3:0) за първенство миналия уикенд.

Луис Енрике не пропусна и да похвали утрешния съперник. "Монако притежава много индивидуални качества. Играят много добре и харесвам стила им на игра. Те са отбор, подобен на нашия. Не си спомням нито един лесен мач сред тези, които сме играли в Монако. Ще бъде мач на ниво Шампионска лига", каза испанецът.

Luis Enrique : « Un match de Ligue des champions »



Avant #ASMPSG ce samedi, Luis Enrique a répondu aux questions des médias en conférence de presse. Extraits.@Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2025

Наставникът похвали още представянето на младият нападател Куентин Нджанту срещу Тотнъм, като обясни още, че е говорил с Люка Ернандес за червения му картон с англичаните.

