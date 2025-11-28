Само един отбор с промени за Гран При на Катар

Отборът на Рейсинг Булс е единственият, който декларира промени по своя автомобил преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Катар.

Всъщност промяната е само една, а тя включва възможността Лиам Лоусън и Исак Хаджат да използват допълнителния „Гърни“ елемент на предните крила на техните коли. Принципът на работа на „Гърни“ елемента е, че той създава повече аеродинамично притискане, без да се отразя негативно на челното съпротивление.

В Катар този елемент трябва да позволи на инженерите на Рейсинг Булс по-лесно да балансират колата чрез използването на това допълнително притискане. Елементът е специфичен за „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Снимки: Gettyimages