Близо 600 състезатели от България и чужбина на Darko Team Baby Cup

Близо 600 състезатели от цяла България и гости от Турция, Сърбия и Великобритания ще стартират в голямата атлетическа битка за деца и родители Darko Team Baby Cup.

Състезанието за деца на възраст от 4 до 13 години ще се проведе в неделя, 30 ноември в "Асикс Арена" (бившата зала "Фестивална"). За първи път в програмата е включен в старт за родители и любители над 18 години.

Надпреварата ще бъде обслужена от електронно времеизмерване и фотофиниш от водещата американска компания - Finish Lynx.

Състезанието ще стартира в 9:30 часа, а по традиция първия старт ще направят деца и младежи със специални образователни потребности. В турнира ще бягат и деца в риск от социално изключване от социално предприятие "Конкордия".

Darko Team Baby Cup е иновативно състезание, което обединява елементи от програмата "Детска Атлетика" на световната федерация и състезания на 50 метра или 60 метра. Всички атлети ще участват в обща музикална загрявка, а след това ще бъдат разделени на серии и ще се състезават.

Организаторите от школа по лека атлетика „Дарко Тим“ ще наградят всеки финиширал атлет с дизайнерски медал като знак на уважение за положените усилия.

Спортният журналист от bTV Петър Бакърджиев ще бъде водещ на състезанието, а за доброто настроение на участници и публика ще се грижи осата Дарко - талисман на „Дарко Тим“.