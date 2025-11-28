Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Юки Цунода съжалява за само едно нещо от кошмарния си сезон в Ред Бул

Юки Цунода съжалява за само едно нещо от кошмарния си сезон в Ред Бул

  • 28 ное 2025 | 14:46
  • 205
  • 0

Юки Цунода разкри, че съжалява за само едно нещо от кошмарния си сезон като част от отбора на Ред Бул.

Японецът започна годината с Рейсинг Булс, но още след втория кръг за сезона той беше промотиран в Ред Бул, заменяйки Лиам Лоусън. Със състава на Биковете обаче Цунода все още няма нито едно влизане в топ 5, а най-доброто му класиране е шестото място от Гран При на Азербайджан.

С оглед тези резултати на японеца е почти сигурно, че той ще загуби мястото си в Ред Бул за сезон 2026 и най-вероятно ще бъде заменен от Исак Хаджар. Въпреки това Цунода призна, че не съжалява за нищо, освен за катастрофата си в квалификацията на „Имола“.

„Не, не съжалявам за нищо, може би само за катастрофата на „Имола“. Бих казал, че тя ме върна доста назад с частите, така че само за нея съжалявам.

„Аз съм доволен от моите решения в Ред Бул. Ако трябва пак ще ги взема. Вярвам, че това ме направи по-силен. Но бих казал, че единствената ми голяма грешка тази година е катастрофата на „Имола“, това е“, каза Цунода пред медиите в Катар, след което заяви, че ще направи всичко по-силите си, за да помогне на съотборника си Макс Верстапен в битката за титлата.

„Разочарован? Не, защото знаех тези неща още от началото на историята. Всъщност всичко започна в хода на сезона. Така че не, не съм разочарован. За мен важното е, че аз трябва да продължа да правя същите неща, но малко по-добре, защото искам да съм в борбата и да помогна на Макс, който вече е претендент за титлата.

„Предполагам, че това ще доведе до хубави неща в бъдеще. Остават две състезания и като пилот аз искам да се представя възможно най-добре в тях. В последните състезания, като в Лас Вегас примерно, аз правех много силни уикенди, докато всичко не се провали в квалификацията, без аз да имам контрол. Просто ще продължа да правя това, което правя“, заяви японецът.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън не съжалява, че се е присъединил към отбора на Ферари

Хамилтън не съжалява, че се е присъединил към отбора на Ферари

  • 28 ное 2025 | 10:44
  • 901
  • 3
Фурмо запази лидерството си в Саудитска Арабия, проблеми за Еванс

Фурмо запази лидерството си в Саудитска Арабия, проблеми за Еванс

  • 28 ное 2025 | 10:37
  • 1774
  • 0
Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

  • 28 ное 2025 | 09:14
  • 5663
  • 7
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 28 ное 2025 | 08:49
  • 15620
  • 0
Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

  • 27 ное 2025 | 16:34
  • 976
  • 0
Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

  • 27 ное 2025 | 16:11
  • 3357
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 0:0 Арда

Локомотив (Сф) 0:0 Арда

  • 28 ное 2025 | 15:00
  • 2403
  • 3
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 6982
  • 6
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 4603
  • 1
Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

  • 28 ное 2025 | 10:49
  • 12253
  • 13
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 5397
  • 6
Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 119358
  • 391