Юки Цунода съжалява за само едно нещо от кошмарния си сезон в Ред Бул

Юки Цунода разкри, че съжалява за само едно нещо от кошмарния си сезон като част от отбора на Ред Бул.

Японецът започна годината с Рейсинг Булс, но още след втория кръг за сезона той беше промотиран в Ред Бул, заменяйки Лиам Лоусън. Със състава на Биковете обаче Цунода все още няма нито едно влизане в топ 5, а най-доброто му класиране е шестото място от Гран При на Азербайджан.

С оглед тези резултати на японеца е почти сигурно, че той ще загуби мястото си в Ред Бул за сезон 2026 и най-вероятно ще бъде заменен от Исак Хаджар. Въпреки това Цунода призна, че не съжалява за нищо, освен за катастрофата си в квалификацията на „Имола“.

„Не, не съжалявам за нищо, може би само за катастрофата на „Имола“. Бих казал, че тя ме върна доста назад с частите, така че само за нея съжалявам.



„Аз съм доволен от моите решения в Ред Бул. Ако трябва пак ще ги взема. Вярвам, че това ме направи по-силен. Но бих казал, че единствената ми голяма грешка тази година е катастрофата на „Имола“, това е“, каза Цунода пред медиите в Катар, след което заяви, че ще направи всичко по-силите си, за да помогне на съотборника си Макс Верстапен в битката за титлата.



„Разочарован? Не, защото знаех тези неща още от началото на историята. Всъщност всичко започна в хода на сезона. Така че не, не съм разочарован. За мен важното е, че аз трябва да продължа да правя същите неща, но малко по-добре, защото искам да съм в борбата и да помогна на Макс, който вече е претендент за титлата.



„Предполагам, че това ще доведе до хубави неща в бъдеще. Остават две състезания и като пилот аз искам да се представя възможно най-добре в тях. В последните състезания, като в Лас Вегас примерно, аз правех много силни уикенди, докато всичко не се провали в квалификацията, без аз да имам контрол. Просто ще продължа да правя това, което правя“, заяви японецът.

