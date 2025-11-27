Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Новият наставник на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо отличи персонално няколко футболисти на "орлите" след домакинската победа с 3:2 над Селта. Също така норвежкият специалист повтори най-важното свое изискване - играчите не да идват и тренират всеки ден, а да тренират както трябва.

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

"Това, което виждам, е, че отобрът разполага с много добри играчи. Доволен съм от начина, по който играха и се държаха днес. Откакто съм дошъл, отборът работи на и извън терена, за да се вдигнем. Направихме много добро първо полувреме. Играехме между линиите, имахме добри ситуации, вкарахме гол. В много голяма част от времето имахме добра игра в защита. Беше хубаво, че държахме топката.

Наситен ни беше центъра. Също така крилата ни бяха добре позиционирани и се придвижваха добре в атака.

Иван Йорданов се включи много добре. Контролирахме в дълъг период средата на терена със Станич, Нареси и Дуарте. Започнахме по много добър начин второто полувреме. Имахме шанс да вкараме втори гол.

През последните 20-25 имнути те контролираха повече топката, но не създаваха чак толкова много шансове. Защитата и вратарят се справиха по най-добрия начин.

Първото нещо е отборната работа. Разполагам с много добри и умни треньори-българи, които знаят как да провеждат тактика. Също така с мен дойдоха още двама треньори.

Това е начинът, по който искам да играят. Искам играчите не всеки ден да идват да тренират, а да тренират както трябва.

Също така искам да благодаря на феновете. Имаме нужда от тях, особено в трудните моменти, защото те са част от нас.

Очаква ни нов мач в неделя. Това е отборна победа, но искам да кажа, че Станич изигра фантастичен мач. Намери начин да излезе от пресата и да се позиционира. Стана играч на мача. Много съм доволен.

Относно Йорданов - не играе често, но съм много доволен, че взе своя шанс", каза Хьогмо.