  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Християна Тодорова и Невяна Владинова са в Прага за Изборния конрес на европейската гимнастика

  • 28 ное 2025 | 11:03
Християна Тодорова и Невяна Владинова са в Прага за Изборния конрес на европейската гимнастика

Християна Тодорова и Невяна Владинова вече са в Прага, където предстои един от най-решаващите форуми за бъдещето на художествената гимнастика в Европа - 31-вия Изборен конгрес.

На 28 и 29 ноември Християна ще защити своята кандидатура за член на Техническия комитет. До нея е вицепрезидентът на Невяна Владинова, която ще подкрепи българската делегация в ключовите решения за цикъла 2026–2029.

Освен Християни кандидати за членове на Техническия комитет по художествена гимнастика (6 позиции) са още: Изабел Де Косио (Франция), Сайла Питканен (Финландия), Ариел Миланезио (Германия), Весна Радонич (Черна гора), Стефания Елена Приотяса (Румъния), Невин Севинч Демирай (Турция) и Наталия Йеромина (Украйна).

