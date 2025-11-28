Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Нападателят на Астън Вила Донийл Мален си тръгна от „Вила Парк“ с наградата за играч на мача, но и с нежелан белег, след като победата на неговия отбор с 2:1 в Лига Европа над Йънг Бойс бе помрачена от насилие.

Нидерландският национал, който започна като титуляр и отбеляза за 1:0 в 27-ата минута, бе замерян с предмети – най-вече пластмасови чаши – докато празнуваше със съотборниците си пред трибуната, в която бяха гостуващите ултраси. Една от тези пластмасови чаши обаче го удари в главата.

Неговият съотборник Амаду Онана настоятелно призова българския рефер Георги Кабаков да дойде и да оцени ситуацията, докато към терена летяха още предмети. Наложи се стюард да почисти натрупаните отпадъци.

Когато Мален реализира отново в 41-вата минута, реакцията на феновете от Швейцария беше още по-яростна. Играчите на Вила останаха далеч от ъгъла на терена, но това не спря нова порция чаши, други предмети и дори облегалките на четири седалки да полетят към игрището.

Капитанът на Йънг Бойс Лорис Бенито изтича до сектора, за да призивове за спокойствие, но това само засили безредиците. Няколко швейцарски фенове влязоха в сблъсък с полицията, а част от тях, навлезли на терена, бяха насилствено изведени от стадиона.

Това доведе до петминутно прекъсване, като редът в крайна сметка беше възстановен от два кордона полицаи, много от които в пълна екипировка за борба с безредиците.

„Каквото, такова - коментира Мален пред TNT Sports след мача. - Добре съм, всичко е наред.“

Също толкова лаконичен беше и мениджърът на Вила Унай Емери, който просто заяви: „Нуждаем се от уважение и от двете страни. Не е приятно да се случват такива моменти. Мисля, че той е добре.“

По-добро обяснение и извинение дойде от Жерардо Сеоане, старши треньор на Йънг Бойс: „Мисля, че е нормално, когато вкараш гол, да искаш да празнуваш със съотборниците си. Може би (нашите фенове) са го приели като лека провокация. Това не знам. Но смятам, че това е част от футбола и нашите запалянковци не трябва да реагират толкова бурно. Реферът помоли капитана ни да отиде при привържениците. Той отиде, за да ги успокои. Мисля, че някои фенове слязоха, за да говорят, а полицията реагира, сякаш ще нахлуят на терена – но това не беше намерението им.“