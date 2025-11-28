Фурмо запази лидерството си в Саудитска Арабия, проблеми за Еванс

Пилотът на Хюндай запази лидерската си позиция в рали „Саудитска Арабия“, финален кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) след днешните сутрешни етапи.

Французинът започна деня с преднина от точно 6.0 секунди пред Сами Паяри с Тойота, който на свой ред водеше с едва 0.9 пред Мартинс Сескс от М-Спорт. След три етапа и общо 67.17 тежки състезателни километра авансът на Фурмо пред Сескс, който изпревари Паяри, спадна на 2.9 секунди.

Въпреки че загуби една позиция, Паяри остава в тройката, като младият финландец се движи на 1.6 зад Сескс. Много силна сутрин имаше за Ойт Танак, който записа две поредни етапни победи и се диближи на под десет секунди от лидера, като естонецът изостава с 9.2 от водача Фурмо.

Зад него пети и шести се движат Тиери Нювил и Такамото Кацута, а едва седми е първият от претендентите за титлата Себастиен Ожие. Французинът направи чисти етапи, но същото не може да се каже за неговия основен конкурент Елфин Еванс, който загуби над минута и половина в последния сутрешен етап, тъй като трябваше да спира, за да сменя спукана гума още в началото.

Това коства на уелсеца една позиция и така той се смъкна на десетото място зад Грегоар Мюнстер от М-Спорт. Добрата новината за Еванс е, че разликата между двамата е само 12.8 секунди и той надали ще има проблем да я заличи във вторите минавания на отсечките следобед.

Иначе пред Мюнстер на осмото място се движи аутсайдерът в битката за титлата Кале Рованпера, който с много силно каране сутринта практически стопи наполовина своя пасив от Ожие. Двамата са разделяни от 19.9 секунди, а на свой ред Ожие изостава с 33.8 от Кацута.

Следобедните минавания на отсечките стартират в 12:51 часа българско време, а очакванията са те да бъдат още по-тежки от сутрешните, тъй като в тях ще има повече оголени скали и камъни, които могат да доведат до спукани гуми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages