Попето: Ивелин Попов е другото име на успеха

Една бляскава кариера върви към своя край. Един от последните родни футболисти, които успяха да направят запомнящи се неща, като в родния шампионат, така и извън пределите на България, в момента пише последните редове на своята футболна приказка. Тя включва над 500 мача и над 100 гола за клубовете, чиито цветове е защитавал, и разбира се, националния отбор на България.

Попов е играл за Литекс, Газиантеп, Кубан, Спартак Москва, Рубин, Ростов, Сочи, Левски, Ботев Пловдив и Арда.

„Не мога да се оставя да не изглеждам добре. По-хубаво е да се откажа, когато изглеждам добре. Вкарвам голове, подавам. След това футболът ще ме остави. По-добре аз да оставя футбола, когато съм на добро ниво“, сподели Ивелин Попов пред "Диема".

Наставникът на Арда Александър Тунчев отдавна е наясно с намеренията на звездата си: „Това беше неговото желание. Да има място, където да завърши подобаващо неговата кариера, а не както се случи в Ботев Пловдив. Ние бяхме наясно с това нещо. Радващо е, че все още успява да държи толкова висок ритъм, да бележи голове. Ние го взехме с такава цел да помага на отбора.“

„Искам да кажа, че по време на разтрогването на договора ми в Ботев по взаимно съгласие, имаше доста писания, доста приятни стрелички. Имаше подобни изказвания, че Ивелин Попов е другото име на проблема. Ивелин Попов е другото име на успеха. Тези стрелички бяха към мен и старши треньора на Арда“, каза още Попето.