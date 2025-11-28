Давиде Калабрия донесе трите точки на Панатинайкос срещу Щурм

Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 28 ное 2025 | 00:42
Панатинайкос победи Щурм (Грац) с 2:1 в домакинството си от 5-ия кръг на Лига Европа. Двата тима изиграха оспорван сблъсък, като домакините поведоха чрез Карол Швидерски в 18-ата минута, но гостите изравниха благодарение на Отар Китешвили в 34-тата минута. Големият герой на вечерта се оказа Давиде Калабрия, който донесе успеха на "детелините" в 74-тата минута.

ПАО започна мача по-силно и в 18-ата минута поведе в резултата. Анас Зарури прати меко центриране в наказателното поле и Карол Швидерски с глава порази вратата.

Щурм обаче се върна в мача в 34-тата минута, когато Отар Китешвили отбеляза страхотен гол от далечна дистанция.

В 74-тата минута домакините все пак изтръгнаха победата. Давиде Калабрия бе изведен в наказателното поле, елегантно елиминира прекия си пазач и с удар в далечния ъгъл на вратата отбеляза за 2:1.

Така Панатинайкос събра актив от 9 точки и излезе на 14-тото място във временното класиране. За Щурм пък ситуацията се усложнява, като отборът е на 28-ата позиция с 4 точки.

Снимки: Imago

