Нотингам Форест с категоричен успех в Европа

Нотингам Форест спечели с 3:0 като домакин на Малмьо в мач от петия кръг на Лига Европа. Райън Йейтс (27’) откри резултата в полза на домакините, а Арно Калимуендо (44’) удвои малко преди почивката. Крайният резултат бе оформен от Никола Миленкович (59’). Това бе трети пореден мач за Форест, в която играчите на Шон Дайч стигнаха до три попадения.

Английският тим изцяло контролираше случващото се на терена и закономерно стигна до две попадение. В 27-ата минута гостите от Швеция на два пъти не успяха да изчистят топката качествено, в крайна сметка центриране отдясно бе само отклонено и достигна до Райън Йейтс около границата на наказателното поле и той с плътен удар откри резултата. Минута преди края на първата част пък късо изпълнение на корнер и последвалото центриране бе отново лошо парирано от вратаря Елборг, а Калимуендо бе на точното място, за да довкара топката в мрежата за втори път.

Играчите на Шон Дайч започнаха по отличен начин и второто полувреме и в 59-ата минута отново след лоша намеса на бранителите след корнер в крайна сметка Миленкович успя с крак да реализира трети гол. Само няколко минути след това домакините нацелиха и греда след хубав опит на Калимуендо. Домакините не намалиха темпото и продължиха да търсят още голове в желанието си да подобрят головата си разлика. Имаше и няколко доста тежки сблъсъка, които можеха да завършат с червени картони, особено за домакините, но в крайна сметка съдиите се смилиха.

С този успех Нотингам Форест се намира на 16-ото място в подреждането с 8 точки. Гостите от Малмьо пък продължават да са един от аутсайдерите и имат само една точка от пет двубоя.

Снимки: Imago