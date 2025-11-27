Любо Минчев: Доволен съм от старанието на всички играчи

Селекционерът на България Любомир Минчев направи успешен повторен дебют начело на националния ни тим. Минчев изведе представителния ни отбор до победа с 98:88 в Ботевград срещу Армения в първи мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. След края на срещата Минчев заяви, че е доволен от старанието на играчите си както в тренировъчния процес, така и по време на днешния двубой.

"Доволен съм първо от това, че победихме. Знам какво може да предизвика отборът на Армения в главите на всеки един фен, да не се очаква някаква кой знае каква класа. Отборът на Армения днес беше без трима играчи, които са участвали в предните квалификации и те са на сравнително добро ниво. Според мен, щеше да ни бъде още по-трудно, но пък може би нямаше да играят така и тези двама играчи, Андре Спайт и Кристиан Витал.

Доволен съм от старанието на всички играчи, както в тренировките, така и днес в мача. Да, вкарали са ни 37, 27 точки, но виждате, те са главно 1 на 1, това е някаква тяхна класа, имаха ден. Днес беше точно обратното на това, което гледах от мача им с Австрия. Австрия им бяха вкарали 22 тройки от 33 опита, а днес, малко или много, тези двама играчи имаха ден. Разликата можеше да бъде доста по-голяма.

Можем да играем и много по-бързо като стил, който да се наложи, но е трудно да се изгради такова нещо, защото аз, казах го и преди мачовете, тези момчета, да, познавам ги, но не сме работили заедно. Предния път, когато бях национален треньор за мен беше много лесно да наложа подобен стил, защото в първите две години имахме по-дълги лагери за подготовка - 30-40 дни. Сега имахме два дена и половина, но пак казвам, старанието и желанието, което видях, за мен е ОК на този етап.

За Дий Бост, а също и за Павлин - изключителен респект. Дойде от толкова далеч да изиграе само един мач (за Дий Бост - б.р.). Това заслужава моето уважение, въпреки че това не беше най-добрият му мач днес.

Ако можем да говорим за слабост, която допуснахме, това е борбата в защита, особено някои външни играчи на Армения ни взеха борби в нападение в неприятни моменти, когато можеше да вкараме точки на бърза атака. Един на един в защита няма време кога да се тренира", сподели Любо Минчев.

Снимки: Startphoto