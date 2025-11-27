Популярни
Любо Минчев: Доволен съм от старанието на всички играчи

  27 ное 2025 | 22:35
  • 1022
  • 1

Селекционерът на България Любомир Минчев направи успешен повторен дебют начело на националния ни тим. Минчев изведе представителния ни отбор до победа с 98:88 в Ботевград срещу Армения в първи мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. След края на срещата Минчев заяви, че е доволен от старанието на играчите си както в тренировъчния процес, така и по време на днешния двубой.

"Доволен съм първо от това, че победихме. Знам какво може да предизвика отборът на Армения в главите на всеки един фен, да не се очаква някаква кой знае каква класа. Отборът на Армения днес беше без трима играчи, които са участвали в предните квалификации и те са на сравнително добро ниво. Според мен, щеше да ни бъде още по-трудно, но пък може би нямаше да играят така и тези двама играчи, Андре Спайт и Кристиан Витал.

Доволен съм от старанието на всички играчи, както в тренировките, така и днес в мача. Да, вкарали са ни 37, 27 точки, но виждате, те са главно 1 на 1, това е някаква тяхна класа, имаха ден. Днес беше точно обратното на това, което гледах от мача им с Австрия. Австрия им бяха вкарали 22 тройки от 33 опита, а днес, малко или много, тези двама играчи имаха ден. Разликата можеше да бъде доста по-голяма.

Можем да играем и много по-бързо като стил, който да се наложи, но е трудно да се изгради такова нещо, защото аз, казах го и преди мачовете, тези момчета, да, познавам ги, но не сме работили заедно. Предния път, когато бях национален треньор за мен беше много лесно да наложа подобен стил, защото в първите две години имахме по-дълги лагери за подготовка - 30-40 дни. Сега имахме два дена и половина, но пак казвам, старанието и желанието, което видях, за мен е ОК на този етап.

За Дий Бост, а също и за Павлин - изключителен респект. Дойде от толкова далеч да изиграе само един мач (за Дий Бост - б.р.). Това заслужава моето уважение, въпреки че това не беше най-добрият му мач днес.

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

Ако можем да говорим за слабост, която допуснахме, това е борбата в защита, особено някои външни играчи на Армения ни взеха борби в нападение в неприятни моменти, когато можеше да вкараме точки на бърза атака. Един на един в защита няма време кога да се тренира", сподели Любо Минчев.

Снимки: Startphoto

