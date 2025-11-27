Очаквайте на живо: България - Армения

Националният отбор на България излиза тази вечер срещу Армения в първи мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата е в "Арена Ботевград" и започва в 19:15 часа. Третият отбор в нашата Група "В" е Норвегия.

Двубоят ще бъде повторен дебют за Любомир Минчев като селекционер на мъжкия ни представителен тим. Той бе начело на отбора и в периода 2016-2019 година.

България ще бъде без Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър днес, а в състава ни се завръща опитният гард Дий Бост.

Снимки: Sportal.bg