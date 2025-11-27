Популярни
Ференцварош си тръгна доволен от Истанбул

  • 27 ное 2025 | 22:29
  • 852
  • 0
Фенербахче завърши само 1:1 в домакинството си на Ференцварош в мач от петия кръг на Лига Европа. Гостите поведоха с попадение на Барнабаш Варга (66’), но домакините възстановиха равенството само три по-късно, когато бе точен Талиска. “Синьо-жълтите” завършиха с човек по-малко поради изгонването на появилия се от пейката Джон Дюран в добавеното време.

Домакините изиграха сравнително добро първо полувреме, в което контролираха случващото се на терена, но трудно достигаха до по-чисти положения. Ситуацията се промени след почивката, когато “жълтите канарчета” вдигнаха още повече оборотите и започнаха все по-често да застрашават противниковата врата. Противно на логиката обаче гостите стигнаха първи до гол в 66-ата минута, когато централният нападател Барнабаш Варга засече центриране от корнер и унгарците поведоха. Радостта им обаче трая съвсем кратко, тъй като футболистите на Фенербахче стигнаха до равенството само три минути по-късно, когато Талиска получи подаване в наказателното поле и отбеляза за 1:1.

До края на двубоя те опитаха да натиснат в търсене на успеха, но някои пропуски и добри намеси на вратаря на Ференцварош запазиха равенството. В добавеното време пък бившият нападател на Астън Вила Джон Дюран си изкара изключително глупав червен картон, влизайки в противоречие с бранител на гостите. По този начин гостите от Унгария продължават отличното си представяне в Лига Европа и след три победи и две равенства се намират на петото място в класирането. На другия полюс е Фенербахче, който се намира чак на 18-ото място след само две победи в пет двубоя.

Снимки: Gettyimages

