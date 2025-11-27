Рекорден брой от 47 000 кандидатури за маратона в Дъблин през 2026 г.

Организаторите на маратона в Дъблин обявиха, че са получили рекорден брой от 47 000 кандидатури в лотарията за 22 500-те места за събитието през следващата година. От тях 17 200 са били одобрени, като съотношението между участници, които ще бягат за първи път, и такива, които са участвали и преди, е почти 50 на 50.

Останалите места за събитието през октомври догодина ще бъдат разпределени между бегачи, участващи с благотворителна цел, състезатели с добри за възрастта си времена, клубни атлети, които ще се включат в националния шампионат по маратон, както и елитни спортисти.

Въпреки че търсенето вече надхвърля двойно предлагането, броят на местата за общо участие остава същият като през 2025 г. Организаторите също така премахнаха системата за приоритетно записване за 2026 г. – ход, целящ да увеличи участието на жените и броя на дебютантите.

През последните години 70% от местата се разпределяха чрез системата за ранно приоритетно записване, която гарантираше участие на всички, записали се за състезанието през предходната година, независимо дали са стартирали, или не.

За всички кандидатури в лотарията беше въведена и административна такса от 5 евро за покриване на разходите по обработка и проверка. За успешните кандидати тази такса се приспада от пълната такса за участие в размер на 110 евро.

Тъй като 29 800 от кандидатурите в лотарията не са били успешни, това означава, че са събрани 149 000 евро под формата на административни такси. Организаторите подчертават, че всички тези средства се реинвестират в провеждането на събитието.

"Като организация с нестопанска цел, ние управляваме средствата внимателно, за да осигурим дългосрочната устойчивост на състезанието, да подкрепим ясна организационна стратегия и да предоставим възможно най-доброто изживяване за всички участници“, се казва в изявление на маратона в Дъблин.

"Като голямо събитие в столицата, маратонът в Дъблин продължава да се сблъсква с нарастващи оперативни разходи поради инфлацията и растящите изисквания за безопасно провеждане на мащабно градско състезание. Тази инвестиция поддържа и подобрява състезанието за настоящите и бъдещите поколения бегачи. Тя подпомага основни мерки за здраве и безопасност, подобрява цялостното преживяване на участниците и финансира ключови инициативи за развитие, които подкрепят важни за бегаческата общност каузи.“

Капацитетът на състезанието отново е определен на 22 500 участници, "съгласувано със законовите органи, за да се гарантира безопасност и висококачествено преживяване за участниците“. Останалите места се разпределят както в предишни години, включително за благотворителни каузи, които помагат за събирането на около 9 милиона евро годишно.

Организаторите посочват също, че изцяло лотарийната система ще намали всякаква пристрастност към бегачите от мъжки пол. От 17 719 официално завършили състезанието през 2024 г., 12 144 са били мъже и 5 560 жени (като 15 са посочени като небинарни).

"Новата система осигурява по-балансиран и приобщаващ резултат, като подобрява справедливостта за новодошлите и подкрепя равенството между половете. Очаква се стотици повече жени да бъдат на стартовата линия през 2026 г., което е положителна стъпка напред за представителството в състезанието.“

Места ще има и за бегачи с добри за възрастта си времена, елитни атлети от Ирландия и чужбина, спонсори, партньори, международни спортни туроператори и общностни програми, целящи да увеличат участието в слабо представени райони.