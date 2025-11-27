Популярни
Приятелска среща между състезателките от националния отбор и гимнастички от САЩ

  27 ное 2025
Българска федерация гимнастика организира приятелска среща между състезателките от националния отбор и гимнастички от 7-и регион В Пенсилвания (САЩ), които проведоха едноседмичен тренировъчен лагер у нас.

Американският тим пристигна у нас в рамките на ежегодната си програма за международни контролни състезания и лагер-сборове, а Българската федерация по гимнастика подготви за гостите програма, включваща тренировки, екскурзии и специалната приятелска надпревара.

В приятелската среща България беше представена от Валерия Хинкова, Мишел Арабаджиева, Виктория Венциславова, Никол Соколова, Ива Димитрова, Биляна Банева, Теодора Боева и Дея Митрева. Най-силно от домакините се представи Виктория Венциславова, която оглави индивидуалното класиране. Второто и третото място бяха заети от представителките на гостуващия тим.

По време на престоя си в България американските гимнастички посетиха Пловдив и още редица културни обекти.

