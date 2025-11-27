Общинският съвет във Варна реши Черно море да получи 100 000 лева

Популярни
  • 27 ное 2025 | 15:41
  • 122
  • 0
Общинският съвет във Варна реши волейболният клуб Черно море да получи 100 000 лева. Средствата ще бъдат заложени в бюджета на общината за следващата година. Финансирането е предназначено за покриване на част от разходите, необходими за организацията и издръжката на детско-юношеската школа на клуба.

По-рано през годината с решение на Общинския съвет бяха отпуснати средства за баскетболния клуб Черно море Тича. Преди това съветът даде съгласие за сключване на споразумение между общината и Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб Спартак 1918 Варна, в резултат на което клубът ще получи 550 000 лева за покриване на задълженията на клуба към Националната агенция за приходите.

Общинският съвет одобри днес и промени по Програма „Спорт“ за 2025 г. Средствата за провеждане на Общинските ученически игри се увеличават с 15 000 лева. Увеличение от 16 000 лева се предвижда и за парични награди за варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, съгласно действащата инструкция за материално стимулиране. И в двата случая финансирането е осигурено чрез неизразходвани суми от други мероприятия.

