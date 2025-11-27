Селекционерът Любомир Минчев определи състава за мача с Армения

Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол на България Любомир Минчев определи състава за предстоящия двубой срещу Армения от предварителните квалификации за следващото Европейско първенство през 2029 година.

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

България започва участието си в предквалификациите тази вечер от от 19:15 часа баскетболистите ще приемат Армения в среща от група Б, която ще се проведе „Арена Ботевград“. Двубоят ще бъде излъчен в онлайн платформата на bTV - Voyo.bg.

От състава за мача отпада Николай Михайлов, съобщиха от Българската федерация по баскетбол на официалния си уебсайт.

Състезателите, на които ще разчита днес Любомир Минчев:

Йордан Минчев

Павлин Иванов

Борислав Младенов

Дий Бост

Мартин Русев

Димитър Димитров

Емил Стоилов

Иван Алипиев

Константин Костадинов

Александър Стоименов

Илиян Пищиков

Константин Тошков