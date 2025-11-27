Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Приятни температури и спокойно време за Гран При на Катар

Приятни температури и спокойно време за Гран При на Катар

  • 27 ное 2025 | 15:01
  • 313
  • 0

След доста хладния и дъждовен уикенд в Лас Вегас Формула 1 се насочва към Близкия изток за финалните си два кръга за сезон 2025.

Първият от тях ще бъде в Катар, където пилотите и отборите ще бъдат посрещнати от много приятно и спокойно време. Според предварителните прогнози на синапотиците най-топло ще бъде по време на свободната тренировка в петък, която ще стартира малко преди залеза на слънцето и се очакват максимални температури от 27 градуса по Целзий.

Иначе при останалите сесии, които вече ще се провеждат след официалния залез, живакът в термометрите ще се движи между 19 и 25 градуса. Най-хладно ще бъде в съботната квалификацията, която е и сесията с най-късен начален час (21:00 часа местно време). Неделното състезание ще се проведе при температури между 21 и 24 градуса с лек вятър, достигащ максимум 4.1 метра в секунда.

Тези сравнително стабилни условия в хода на целия уикенд са добре дошли за отборите и пилотите, които ще могат максимално добре да настроят своите коли за изискванията на „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ще има ли заповеди от бокса в Макларън?

Ще има ли заповеди от бокса в Макларън?

  • 27 ное 2025 | 13:40
  • 628
  • 0
Фернандо Алонсо отново подсказа кога ще се откаже от Формула 1

Фернандо Алонсо отново подсказа кога ще се откаже от Формула 1

  • 27 ное 2025 | 12:30
  • 1401
  • 0
Ето защо Антонели беше наказан в Лас Вегас

Ето защо Антонели беше наказан в Лас Вегас

  • 27 ное 2025 | 11:53
  • 1108
  • 0
Как Макс Верстапен може да стигне до титла №5 във Формула 1 през 2025 година?

Как Макс Верстапен може да стигне до титла №5 във Формула 1 през 2025 година?

  • 27 ное 2025 | 10:59
  • 7895
  • 11
От Макларън разкриха причината за двойната дисквалификация в Лас Вегас

От Макларън разкриха причината за двойната дисквалификация в Лас Вегас

  • 27 ное 2025 | 10:25
  • 4992
  • 3
Изненадващ лидер в Саудитска Арабия, Ожие се движи пред Еванс

Изненадващ лидер в Саудитска Арабия, Ожие се движи пред Еванс

  • 27 ное 2025 | 09:56
  • 2123
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 10081
  • 41
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 1921
  • 1
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 7297
  • 24
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 2226
  • 1
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6638
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6016
  • 0