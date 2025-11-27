Приятни температури и спокойно време за Гран При на Катар

След доста хладния и дъждовен уикенд в Лас Вегас Формула 1 се насочва към Близкия изток за финалните си два кръга за сезон 2025.

Първият от тях ще бъде в Катар, където пилотите и отборите ще бъдат посрещнати от много приятно и спокойно време. Според предварителните прогнози на синапотиците най-топло ще бъде по време на свободната тренировка в петък, която ще стартира малко преди залеза на слънцето и се очакват максимални температури от 27 градуса по Целзий.

Иначе при останалите сесии, които вече ще се провеждат след официалния залез, живакът в термометрите ще се движи между 19 и 25 градуса. Най-хладно ще бъде в съботната квалификацията, която е и сесията с най-късен начален час (21:00 часа местно време). Неделното състезание ще се проведе при температури между 21 и 24 градуса с лек вятър, достигащ максимум 4.1 метра в секунда.

Тези сравнително стабилни условия в хода на целия уикенд са добре дошли за отборите и пилотите, които ще могат максимално добре да настроят своите коли за изискванията на „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1