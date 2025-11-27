Кипруто се цели в пълен комплект от мейджър маратоните след триумфа в Ню Йорк

Шампионът от маратона в Ню Йорк за 2025 г. Бенсън Кипруто се надява да спечели още три титли от мейджър маратоните, за да стане първият мъж, покорил всичките седем големи състезания.

До момента Кипруто е завоювал четири от седемте корони – в Бостън, Чикаго, Токио и Ню Йорк. Единствените липсващи му титли са от Берлин, Лондон и Сидни.

На 2 ноември Кипруто триумфира в Ню Йорк, спирайки хронометъра на 2:08:09 след драматичен фотофиниш с Александър Муняо, който завърши втори със същото време. Сънародникът им Алберт Корир допълни подиума с време 2:08:57.

След четвъртия си голям триумф в Ню Йорк, в разговор с New York Road Runners, Кипруто заяви, че мечтата му е да завърши цялата колекция. "Това е мечтата ми сега. Да ги спечеля всичките и да имам медала със седемте звезди“, каза той.

Кипруто за първи път триумфира в мейджър маратоните през 2021 г., когато спечели в Бостън с време 2:09:51, изпреварвайки етиопците Леми Берхану (2:10:37) и Джемал Йимер (2:10:38). На следващата година той спечели титлата в Чикаго с 2:04:24, а подиумът беше допълнен от етиопеца Сейфу Абдивак (2:04:49) и Джон Корир (2:05:01).

През 2024 г. той добави към визитката си и титлата от Токио, финиширайки за 2:02:16, следван от Тимъти Киплагат (2:02:55) и Винсент Кипкемой (2:04:18).

Размишлявайки върху последния си триумф, Кипруто заяви, че търпението е изиграло ключова роля за предимството му в Ню Йорк. "Обикновено в състезание по трудно трасе без пейсъри човек трябва да бъде търпелив, преди да реши да атакува, и точно това направих, което се отплати.“

Въпреки минималната разлика от микросекунди, Кипруто беше категоричен, че е решен да си осигури победата. "Нямах съмнение, че съм спечелил, защото се бях подготвил добре за финалния спринт. Мутисо ме настигаше, защото беше добър по хълмовете. Усещах го зад себе си и продължавах да поглеждам назад, но не можех да изпусна победата.“

Кипруто разкри, че участието му заедно с двукратния олимпийски шампион Елиуд Кипчоге в Ню Йорк е било от съществено значение, тъй като 41-годишният атлет винаги го е мотивирал в предишни състезания.

"Обичам да бягам с Елиуд. Той ми дава кураж, защото е мой ментор. Ако погледнете състезанията, в които съм бягал с него, винаги печеля или завършвам на подиума“, каза Кипруто. "Бях с него в Париж и завърших трети. Състезавахме се в Токио (2024) и аз спечелих, подобрявайки рекорда му на трасето. Така че винаги е невероятно да бягам с него“, добави той.

На Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Кипруто спечели бронз за Кения в мъжкия маратон с време 2:07:00, след етиопеца Тамират Тола (2:06:26) и белгиеца Башир Абди (2:06:47). В това състезание Кипчоге не успя да завърши. По време на триумфа си в Токио през 2024 г. Кипруто постави настоящия рекорд на трасето (2:02:16), подобрявайки предишното постижение от 2:02:40, поставено от Кипчоге през 2022 г. В същото състезание Кипчоге завърши десети с време 2:06:50.

Снимки: Gettyimages