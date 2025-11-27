Какво е отношението на Кийли Ходжкинсън към нейните съпернички?

Джорджия Хънтър Бел разказа какво е да бъдеш едновременно близък съперник и съотборник на Кийли Ходжкинсън. Двете атлетки представляват страховита сила в бягането на средни разстояния и са превърнали своя клуб M11 Track Club в елитна среда за подготовка.

Ходжкинсън спечели златен медал за Великобритания на Олимпийските игри в Париж 2024, триумфирайки във финала на 800 метра за жени и слагайки край на дългото очакване за световна титла. След като като тийнейджърка взе сребро в Токио 2021, победното ѝ представяне във Франция изстреля кариерата ѝ към нови висини.

През целия този път до нея е Хънтър Бел, която си осигури бронз в Париж, след като постави национален рекорд на 1500 метра. Сега Хънтър Бел повдига завесата за това какво е да си едновременно съотборник и конкурент на Ходжкинсън.

"Ние сме приятелки – състезавали сме се една срещу друга само няколко пъти“, споделя тя пред The Telegraph.

"В по-голямата си част всичко е много спокойно. Просто и двете сме състезателки, така че когато застанем на стартовата линия, и двете искаме да победим. В крайна сметка това означава, че едната от нас ще бъде разочарована, а другата – щастлива, но като цяло това е нещо добро.“

"Това е добре за нашия отбор – фактът, че можем да имаме две медалистки на световната сцена, е наистина страхотен“, добавя тя.

Пътят на Хънтър Бел е забележителен. Тя взема решението да се завърне към бягането на средни разстояния през 2023 г., след като записва впечатляващо време от 16 минути и 8 секунди на 5 километра в Буши Парк, Лондон.

Това се оказва правилното решение, като бронзовият медал от миналата година доказва, че тя все още притежава нужните качества. След това тя постига две победи в Диамантената лига, сребърен медал от Световното първенство и още едно сребро на състезанието Athlos в Ню Йорк миналия месец – в дисциплината 800 метра.

"Животът ми се промени толкова много през последните 18 месеца“, признава тя. "През април миналата година все още работех. Преходът от работа на пълен работен ден и опити да тренирам покрай нея, до това да бъда професионален атлет и един от най-добрите в света, беше лудост.“

Говорейки за Ходжкинсън и Хънтър Бел, треньорът Тревър Пейнтър разкрива, че двете са "доста дръзки“ една към друга по време на тренировките си в Манчестър.

"Двете са много различни, но в същото време си приличат по други неща“, казва той пред World Athletics. "И двете притежават тази невероятна воля за победа. Често ми се карат по различни причини.“

По време на Световното първенство по лека атлетика дуото е описвано като "неразделно“, като двете делят една стая и тренират заедно.

Ходжкинсън не спести думите си, когато обсъждаше своя сезон. "Честно казано, беше пълен хаос“, заяви тя.

"Мисля, че когато погледнете някои от великите спортисти във всички спортове, има години, в които те не са се представили толкова добре, пропускали са подиуми или дори цяла година. Някак си успях да остана на тази траектория, което според мен е невероятно. В края на кариерата ми хората ще помнят какво си спечелил, а не какво си загубил. Това просто ще остане част от моя път и когато погледна назад, ще бъда щастлива.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages