Треньорът на Дунав изрази надежда за укрепване в средата на класирането и нови попълнения

Старши треньорът на Дунав Русе Пламен Христов заяви, че има още очаквания към селекцията и представянето на отбора в елитното първенство по волейбол при мъжете.

Към момента русенският тим е на деветото място в класирането с актив от четири точки, като в последния кръг снощи постигна успех срещу Славия в Русе с 3:1 гейма.

Дунав с първа победа за сезона

„Благодаря на момчетата, че хвърлиха всички сили в мача и се бориха докрай за победата. Надяваме се в началото на следващата година един-двама нови състезатели да се присъединят към нас, защото, освен всичко друго, в първенството ни преследват и контузии. Възлов за нас е мачът с Черно море за да се укрепим в средата на таблицата и да можем да разгърнем потенциала си“, отбеляза още Христов.

БТА припомня, че Дунав започна първенството с изцяло български състав.

Следващата среща на русенския отбор е именно срещу Черно море – на 5 декември от 18:00 часа в крайдунавския град.