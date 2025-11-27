Треньорът на Шахтьор (Д) с послание към Тръмп, Зеленски, Ердоган и Путин

Популярният бивш национал на Турция Арда Туран призова за постигане на мир в конфликта в Украйна. От лятото насам той е начело на Шахтьор (Донецк) и на гърба си изпитва проблемите на обикновените украинци. Самият отбор отдавна не домакинства в Донецк, а в западния град Лвов, където обаче също има нападения от изстреляни от Русия ракети.

“Всички се страхуват. Всички правят всичко възможно да не умрат, но краят така или иначе ще дойде. От какво толкова се страхуват? Не разбирам. Трябва да спрат всички войни. Какъв е смисълът? Ще обединят ли сили едва когато дойде краят на света? Всеки си има свой край на света”, написа Арда в Инстаграм.

После той директно се обърна към държавни лидери като Доналд Тръмп, Володимир Зеленски, Раджип Тайп Ердоган и Владимир Путин.

“Ако ме попитате, бих могъл да изброя сто негативни аспекта, но ние търсим позитивното. Също така искам да кажа на всички лидери на държави: на Тръмп, може би на Путин, може би на Ердоган, може би на Зеленски: на децата сега им е много трудно. Сега учат децата за това какъв е светът, сега може би мислят за Марс, за други неща. Но сега не е време за война. Ако прекарате една нощ в Киев, няма да можете да говорите за футбол. Но тези хора, те го направиха. Изключително ги уважавам. Обичам украинците, обичам моите играчи. Дали ще победят или ще загубят – за мен това не е проблем. Аз съм с тях. Чувствам се като украинец, това е моето семейство. За това искам да говоря, защото за мен това е много емоционално”, заяви турският наставник, цитиран от кореспондентът на портала Tribuna.com Ирина Козюпа.

И докато двубоите от украинското първенство си се провеждат в страната в условия на война, то в евротурнирите Шахьор е принуден да домакинства зад граница. “Миньорите” участват в Лига на конференциите, където тази вечер ще гостуват на Шамрок Роувърс.

Тъй като заради ограничението на нормалните полети тимът нямаше как да отлети директно от Украйна, се наложи цялата делегация да използва и рейс.

“Пътувахме 16 часа дотук (до Дъблин - б.р.). Шестнадесет часа! Да, климатикът, автобусът, самолетът – всичко беше отлично. Но ние сме тук след 16-часово пътуване. За един футболен отбор това е изключително трудно”, завърши Арда.