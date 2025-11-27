Хюстън победи Уориърс като гост, Стеф Къри напусна мача контузен

Хюстън Рокетс постигна успех срещу Голдън Стейт Уориърс със 104:100 като гост. След победата тимът от Тексас вече е с баланс от 2-2 в групата си от турнира за Купата на НБА и заема третото място, докато Голдън Стейт е последен с 1-3.

Рийд Шепърд беше най-резултатен за „ракетите“ с 31 точки, 5 асистенции и 9 борби. Алперен Шенгюн завърши с 16 точки, 6 асистенции и 6 борби, а Амен Томпсън завърши с 10 точки и 14 борби.

Джими Бътлър поведе „воините“ с 21 точки, 5 асистенции и 5 борби, а Уил Ричард добави 18 точки и 6 борби.

A memorable night for @reed_sheppard!



🚀 31 PTS (career high)

🚀 9 REB (career high)

🚀 5 AST

🚀 4 3PM

🚀 2 BLK

🚀 HOU W



He becomes the second youngest player in Rockets history to record 30+ pts, 8+ reb and 5+ ast in a game, trailing only Alperen Sengun! pic.twitter.com/DNCSC0573D — NBA (@NBA) November 27, 2025

Стеф Къри допусна 7 грешки и завърши със скромните 14 точки при стрелба 2 от 9 от тройката. Двукратният носител на приза за “Най-полезен играч” в НБА напусна мача с контузия и предстои да бъде изследван. 37-годишният гард ще бъде подложен на ядрено-магнитен резонанс, за да се установи сериозността на травмата.

Stephen Curry tonight:



14 PTS

4-13 FGM (30.8%)

2-9 3PM (22.2%)pic.twitter.com/uiiGABxtSS https://t.co/qibjKbQV23 — NBA Tour Dates (@NBATourDates) November 27, 2025

Къри беше изваден от двубоя в последната част и накуцвайки се насочи към съблекалнята. Това се случи след серия от сблъсъци с противникови играчи и удар от гарда на „ракетите“ Амен Томпсън. Звездата на „воините“ проведе разговор с лице от медицинския екип на отбора, който реши да препоръча на старши треньора Стив Кър да го извади от игра.

„Когато чух, че контузията е в квадрицепса, се успокоих. По-добре е от глезен или коляно“, каза Кър.

„Ако Стеф трябва да отсъства, това променя всичко - нашата ротация, това как играем, кого пускаме на паркета. Ще видим“, добави специалистът.

Контузията на Къри идва няколко дни след неговото завръщане след отсъствие заради предишна травма. Този сезон звездата на Голдън Стейт има 15 старта, в които има по 28,8 точки, 3,9 асистенции и 3,5 борби средно на мач.

Дреймънд Грийн се доближи до трипъл-дабъл с 12 точки, 8 асистенции и 9 борби.