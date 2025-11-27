Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 27 ное 2025 | 15:00
  • 151
  • 0
ТОП 5 Голове при юношите

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Георги Ангарев от Локомотив (София) U18. Футболистът на столичани отбеляза третото попадение за своя тим при разгромния домакински успех с 6:1 срещу Берое.

На четвърта позиция остана Йоан Андреев от Септември. Той отбеляза четвъртото попадение при победата на своя тим с 5:0 в домакинството срещу Славия от Елитната група до 17 години.

Почетното трето място зае Любомир Праматаров от ЦСКА U17. Състезателят на „червените“ имаше важна роля за победата на своя тим с 2:1 срещу Пирин отбелязвайки първия гол.

Най-близко до победителя в класацията остана Кристиян Вутов Септември U18. Играчът на септемврийци отбеляза първото попадение при победата срещу Славия с 2:0.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Александър Маринов от Септември U17. Футболистът на столичани вкара красив гол от въздуха, а неговият отбор разгроми Славия с 5:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море

Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море

  • 27 ное 2025 | 12:33
  • 683
  • 2
Сангаре първи в две любопитни класации

Сангаре първи в две любопитни класации

  • 27 ное 2025 | 11:57
  • 1577
  • 0
Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

  • 27 ное 2025 | 11:23
  • 555
  • 0
Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 2896
  • 6
„Лигата на талантите“ с акцент на 13-я кръг в Елитната група до 18 години – ключова победа за лидера в класирането

„Лигата на талантите“ с акцент на 13-я кръг в Елитната група до 18 години – ключова победа за лидера в класирането

  • 27 ное 2025 | 10:00
  • 458
  • 0
Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

  • 27 ное 2025 | 09:55
  • 1267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 10067
  • 41
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 1884
  • 1
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 7278
  • 24
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 2220
  • 1
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6633
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6012
  • 0