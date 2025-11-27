Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Георги Ангарев от Локомотив (София) U18. Футболистът на столичани отбеляза третото попадение за своя тим при разгромния домакински успех с 6:1 срещу Берое.

На четвърта позиция остана Йоан Андреев от Септември. Той отбеляза четвъртото попадение при победата на своя тим с 5:0 в домакинството срещу Славия от Елитната група до 17 години.

Почетното трето място зае Любомир Праматаров от ЦСКА U17. Състезателят на „червените“ имаше важна роля за победата на своя тим с 2:1 срещу Пирин отбелязвайки първия гол.

Най-близко до победителя в класацията остана Кристиян Вутов Септември U18. Играчът на септемврийци отбеляза първото попадение при победата срещу Славия с 2:0.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Александър Маринов от Септември U17. Футболистът на столичани вкара красив гол от въздуха, а неговият отбор разгроми Славия с 5:0.