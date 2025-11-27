Марио Иванов предложи промяна в ръководството на БККМТ

"Чашата преля! Спортът е ощетен и трябва да се намеся. Искам да призова всички да направим Общо събрание и да сменим управлението на Конфедерацията по кикбокс и муай тай! Включително и председателя Галин Димов. Аз ще се кандидатирам за председател и смятам, че ще бъда полезен от управленска, мениджърска гледна точка, тъй като с това се занимавам успешно вече повече от 20 години", това заяви Марио Иванов ексклузивно за "Неформално с Георги Петков".

И разграничи конкретните причини, както и основния повод, да се стигне до това драстично негово решение. България загуби домакинството си на Мондиала за кадети, като настоящият председател Галин Димов първоначално подкрепи организацията на планетарния форум в Пловдив, а след това оттегли подкрепата си.

"Не мисля, че някога се е случвало нещо, поставено от WAKO в календара като Световно първенство, да отпадне... Влизаме в историята, но за съжаление не с положителен знак".

"За да се случи такъв голям шампионат, задължителното изискване е той да е подкрепен от федерацията, което е нормално и се подразбира. Най-лошото е, че всичко това - отмятането от решението и промяната в настроението на властимащия, са описани както документално, така са налични и във видео... Съвсем не с чувство за хумор, но бяхме сериозно упрекнати за това своеволие и си мисля, че погледнато в дългосрочен план, ако не направим някаква кардинална промяна, ще ни струва скъпо. Най-лошото е, че основните губещи от случилото се и от това, че България няма да бъде домакин на Световно първенство, са състезателите и техните треньори. Усилията им отиват на вятъра!", добави дългогодишният международен съдия в основните бойни дисциплини и стилове.

Ще бъде ли муай тай отделен спорт, с определена степен на автономност и от какво зависи това?

Ще бъде ли налично ясно разграничение между професионален и аматьорски спорт?

Какви промени и корекции би внесъл Марио Иванов, ако получи кредит на доверие?

Чуйте в разговора между Иванов и Петков: