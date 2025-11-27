Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Момчетата на Ники Желязков с приза за отбор на октомври
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Марио Иванов предложи промяна в ръководството на БККМТ

Марио Иванов предложи промяна в ръководството на БККМТ

  • 27 ное 2025 | 11:26
  • 211
  • 1
Марио Иванов предложи промяна в ръководството на БККМТ

"Чашата преля! Спортът е ощетен и трябва да се намеся. Искам да призова всички да направим Общо събрание и да сменим управлението на Конфедерацията по кикбокс и муай тай! Включително и председателя Галин Димов. Аз ще се кандидатирам за председател и смятам, че ще бъда полезен от управленска, мениджърска гледна точка, тъй като с това се занимавам успешно вече повече от 20 години", това заяви Марио Иванов ексклузивно за "Неформално с Георги Петков".

И разграничи конкретните причини, както и основния повод, да се стигне до това драстично негово решение. България загуби домакинството си на Мондиала за кадети, като настоящият председател Галин Димов първоначално подкрепи организацията на планетарния форум в Пловдив, а след това оттегли подкрепата си.

"Не мисля, че някога се е случвало нещо, поставено от WAKO в календара като Световно първенство, да отпадне... Влизаме в историята, но за съжаление не с положителен знак".

"За да се случи такъв голям шампионат, задължителното изискване е той да е подкрепен от федерацията, което е нормално и се подразбира. Най-лошото е, че всичко това - отмятането от решението и промяната в настроението на властимащия, са описани както документално, така са налични и във видео... Съвсем не с чувство за хумор, но бяхме сериозно упрекнати за това своеволие и си мисля, че погледнато в дългосрочен план, ако не направим някаква кардинална промяна, ще ни струва скъпо. Най-лошото е, че основните губещи от случилото се и от това, че България няма да бъде домакин на Световно първенство, са състезателите и техните треньори. Усилията им отиват на вятъра!", добави дългогодишният международен съдия в основните бойни дисциплини и стилове.

Ще бъде ли муай тай отделен спорт, с определена степен на автономност и от какво зависи това?

Ще бъде ли налично ясно разграничение между професионален и аматьорски спорт?

Какви промени и корекции би внесъл Марио Иванов, ако получи кредит на доверие?

Чуйте в разговора между Иванов и Петков:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Нови два сигурни медала за България от ЕП по бокс до 23 г.

Нови два сигурни медала за България от ЕП по бокс до 23 г.

  • 26 ное 2025 | 20:39
  • 1693
  • 0
SENSHI обяви пълна бойна карта за битките на 6-и декември

SENSHI обяви пълна бойна карта за битките на 6-и декември

  • 26 ное 2025 | 17:52
  • 365
  • 0
Любен Джубрилов коментира MAX FIGHT 63 в "Гостът на Sportal.bg"

Любен Джубрилов коментира MAX FIGHT 63 в "Гостът на Sportal.bg"

  • 26 ное 2025 | 16:40
  • 3405
  • 0
Джошуа обясни защо е решил да се бие с Джейк Пол

Джошуа обясни защо е решил да се бие с Джейк Пол

  • 26 ное 2025 | 14:52
  • 2685
  • 0
UFC подготвят завръщане на Жан Силва за началото на 2026

UFC подготвят завръщане на Жан Силва за началото на 2026

  • 26 ное 2025 | 14:10
  • 687
  • 0
Кметът на Ню Йорк се закани да накаже участниците в мелето на UFC 322

Кметът на Ню Йорк се закани да накаже участниците в мелето на UFC 322

  • 26 ное 2025 | 14:03
  • 859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 7271
  • 30
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 2979
  • 7
Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

  • 27 ное 2025 | 11:37
  • 628
  • 0
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 5578
  • 0
Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 1444
  • 3
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 4156
  • 0