Промяна в последния момент за UFC Fight Night 266

  • 6 фев 2026 | 15:53
  • 209
  • 1
Късна промяна засегна бойната карта на UFC Fight Night 266 само часове преди бойците да се качат на кантара.

Саид Нурмагомедов отпадна от планирания си двубой в категория „етел от предварителната карта срещу Джавид Башарат. Башарат ще остане в събитието благодарение на дебютанта в организацията Джани Васкес, който прие да го замести с предизвестие от едва няколко часа. Промяната беше официално потвърдена от UFC, въпреки че причината за оттеглянето на Нурмагомедов остава неясна.

Васкес (13-4-1 MMA, 0-0 UFC) ще направи своя дебют в UFC при изключително кратки срокове. 31-годишният боец се е състезавал в категория муха в последните си седем мача, но през кариерата си е участвал и в категории до 61, 66, 70 кг. В момента той е в серия от пет поредни победи, включително успех с нокаут във втория рунд в последната си среща през октомври.

Башарат (14-2 MMA, 3-2 UFC) успява да запази датата за първия си двубой от една година насам и ще се опита да се върне към победите след две поредни загуби и един мач, обявен за несъстоял се. Последната му победа дойде с единодушно съдийско решение над Матеус Мендонка през януари 2023 г.

Актуализирана основна бойна карта за UFC Fight Night 266, която ще се проведе в неделя сутрин, българско време:

Марио Батиста - Винисиус Оливейра

Амир Албази - Киоджи Хоригучи

Жаилтон Алмейда - Ризван Куниев

Марк-Андре Барио - Михал Олексдйчук

Фарид Башарат - Жан Матсумото

