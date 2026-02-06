Промяна в последния момент за UFC Fight Night 266

Късна промяна засегна бойната карта на UFC Fight Night 266 само часове преди бойците да се качат на кантара.
Саид Нурмагомедов отпадна от планирания си двубой в категория „етел от предварителната карта срещу Джавид Башарат. Башарат ще остане в събитието благодарение на дебютанта в организацията Джани Васкес, който прие да го замести с предизвестие от едва няколко часа. Промяната беше официално потвърдена от UFC, въпреки че причината за оттеглянето на Нурмагомедов остава неясна.
Васкес (13-4-1 MMA, 0-0 UFC) ще направи своя дебют в UFC при изключително кратки срокове. 31-годишният боец се е състезавал в категория муха в последните си седем мача, но през кариерата си е участвал и в категории до 61, 66, 70 кг. В момента той е в серия от пет поредни победи, включително успех с нокаут във втория рунд в последната си среща през октомври.
Башарат (14-2 MMA, 3-2 UFC) успява да запази датата за първия си двубой от една година насам и ще се опита да се върне към победите след две поредни загуби и един мач, обявен за несъстоял се. Последната му победа дойде с единодушно съдийско решение над Матеус Мендонка през януари 2023 г.
Актуализирана основна бойна карта за UFC Fight Night 266, която ще се проведе в неделя сутрин, българско време:
Марио Батиста - Винисиус Оливейра
Амир Албази - Киоджи Хоригучи
Жаилтон Алмейда - Ризван Куниев
Марк-Андре Барио - Михал Олексдйчук
Фарид Башарат - Жан Матсумото