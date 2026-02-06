Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  „Шампионът се завърна": Илия Топурия намекна за завръщане в UFC

„Шампионът се завърна“: Илия Топурия намекна за завръщане в UFC

  • 6 фев 2026 | 10:48
  • 398
  • 0

Очаква се Илия Топурия да се изправи срещу Джъстин Гейджи при завръщането си в октагона.

Шампионът на UFC в лека категория Илия Топурия стана свидетел на победата на Джъстин Гейджи над Пади Пимблет през януари, с която Гейджи спечели временната титла в дивизията. Сега Топурия намеква за скорошно завръщане в октагона, вероятно за обединяване на двата пояса.

Топурия реши да постави кариерата си на пауза, докато се справя с лични проблеми, твърдейки, че наред с други неща, е бил изнудван с „фалшиви обвинения в домашно насилие“. Той беше изразил желание да се изправи срещу победителя от главното събитие на UFC 324 между април и юни, а сега даде знак, че се завръща за постоянно.

„Шампионът се завърна“, написа Топурия в Instagram, споделяйки снимки и видеа от тренировки.

Ако се изправи срещу Гейджи в следващия си двубой, Топурия вероятно ще бъде огромен фаворит в нощта на битката. Грузинско-испанският боец беше определен за фаворит веднага след победата на Гейджи над Пимблет в Лас Вегас, като временният шампион е считан за аутсайдер със залози 4 към 1 срещу Топурия.

Непобеденият шампион не се е бил от юни 2025 г., когато нокаутира Чарлс Оливейра. „Ел Матадор“ вече има безупречен актив от 9-0 в UFC, като в статистиката си е записал победи над бойци като Макс Холоуей, Александър Волкановски, Джош Емет и Брайс Мичъл.

