Паро Никодимов: На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира победата на тима над Ботев Пловдив с 2:1. Той е на мнение, че в отбора има добра атмосфера и това си личи на терена.

„Труден, но много важен успех за ЦСКА. Беше от изключителна важност да се вземе този мач и да се затвърди силното представяне в последно време. ЦСКА премина през доста трудности, но е на прав път. На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент. Постепенно нещата се подреждат”, започна Паро пред „Мач Телеграф“.

“В ЦСКА ги чака още много здрава работа, която трябва да се свърши. Взеха още едни ценни три точки. Сега е важно в ЦСКА да има добро настроение и се вижда, че има. Става една подмяна на поколенията в отбора. За съжаление, в ЦСКА играят много чужденци, но това е положението. Ще се радвам скоро да виждаме повече българи на терена с червената фланелка. Винаги ЦСКА е бил силен, когато е имало повече българи в състава. България има нужда от силен ЦСКА, Левски, Славия, Локо Сф, както и качествени пловдивски отбори. Дано този успех да ги мотивира още повече и да продължават да печелят и да се изкачват в класирането. От тях си зависи. Ние каквото и да говорим е все едно. Можем само да им стискаме палци и да се надяваме нещата да се получават, защото си обичаме отбора и искаме той да върви напред и нагоре, а понякога не е толкова лесно“, завърши Никодимов.