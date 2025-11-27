Паладино: Това беше магическа вечер, видях ДНК-то на Аталанта

Рафаеле Паладино определи дебюта си в Шампионската лига като магическа вечер, след като Аталанта разгроми Айнтрахт Франкфурт с 3:0. Новият треньор на бергамаските разкри и какво упражнение е вдъхновило играчите му за впечатляващия успех.

„Не можеше да бъде по-добре, беше магическа вечер. Искам да благодаря на клуба за доверието, на моя щаб, но най-вече на играчите, защото това е победа за една страхотна група момчета, които заслужаваха това удовлетворение. Видях интензивността, с която работиха през последните дни, и те ми подариха една незабравима вечер. Нуждаехме се от искра, която да разтърси нещата, най-вече в ментално отношение, и ето че тя дойде. Важно е да останем смирени и да се съсредоточим върху мача в неделя, който ще бъде от решаващо значение“, заяви Паладино след края на мача.

Аталанта отнесе Айнтрахт във Франкфурт със светкавичен щурм

Признаци за добро представяне имаше още през второто полувреме срещу Наполи, а отборът надгради върху това представяне във Франкфурт.

„Винаги има неща за подобряване, но виждам, че този отбор се вслушва и следва това, което предлагаме. Реално сме заедно само от седмица, тъй като националите отсъстваха, и вече виждам голям напредък. Мачът беше труден срещу качествен съперник, тъй като много големи клубове са изпитвали затруднения на този стадион. Показахме характер, имахме трудности през първото полувреме и ударихме две греди, но продължихме да натискаме. Радвам се, че атакувахме и се защитавахме като отбор, създадохме много голови възможности и лесно можехме да отбележим още голове. Нуждаехме се от тази победа не само за класирането в Шампионската лига, но и за самочувствието на тези момчета. Опитах се да внеса ентусиазъм, тъй като това е фундаментално, но тези играчи имат толкова много качества, те знаят как да играят футбол. Аз не съм магьосник, просто трябваше да им дам малко ентусиазъм и да ги оставя да се наслаждават на играта“, продължи Паладино.

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Специалистът пое поста от уволнения Иван Юрич само преди две седмици, по време на паузата за националните отбори, и разкри как е успял да вдъхнови състава да излезе от кризата.

„Обикновено не разкривам какво се случва в съблекалнята, но това наистина означаваше нещо, защото играчите го направиха. Попитах ги какво е ДНК-то на Аталанта и всеки от тях ми даде по едно прилагателно, върху което трябва да се съсредоточим. Чух страхотни неща и видяхме много от тях тази вечер на терена. Имаше думи като смелост, радост, амбиция, глад. Закачих листа в съблекалнята и това са техните собствени определения за този отбор. Винаги казвам, че трябва да носим ДНК-то на града, който представляваме, а това означава смирение, упорит труд и страст. Сигурен съм, че ще постигнем велики неща заедно, но трябва да запазим манталитета, който видях тази вечер“, добави Паладино.