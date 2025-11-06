Селта се разправи с Динамо в Загреб само за едно полувреме

Селта победи с убедителното 3:0 в гостуването си на Динамо (Загреб) на “Максимир“ в мач от 4-тия кръг на основната фаза на Лига Европа. Успехът за галисийци бе изкован още през първата част, когато паднаха и трите попадения, а 24-годишният нападател на тима от Виго Пабло Дуран бе над всички, като отбеляза две попадения.

Така Селта записа трета поредна победа в турнира и се изкачи поне временно в топ 8. За Динамо пък това бе първо поражение в турнира.

🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 con 𝗩𝗜-𝗧𝗢-𝗥𝗜𝗔! ✅



🔥 Tres PUNTAZOS nun estadio moi complicado para seguir escalando na clasificación europea 📈#GNKDinamoCelta ⋄ #EuropaLeague pic.twitter.com/MAICn2triL — Celta (@RCCelta) November 6, 2025

Oще в 4-ата минута гостите от Виго откриха резултата, след като грешка на хърватите доведе до бърза контра. При нея ветеранът Яго Аспас намери младия нападател Пабло Дуран, който технично се обърна и откри с прецизен удар – 0:1. Доминацията на Селта продължи и в 28-ата минута галисийци удвоиха, когато Браян Сарагоса проби отляво и стреля, а топката рикошира в испанския бранител на Динамо Сержи Домингес и се оплете мрежата – 0:2. Гостите окончателно подпечатаха победата си в края на първата част, когато поредната брилянтна триходова комбинация между Аспас, Сарагоса и Дуран намери младия нападател, който вкара втория си гол в срещата – 0:3.

233- Since his return to @CeltaEnglish, Iago Aspas 🇪🇸 is the Spaniard in Europe's Top 5 Leagues with the most involvements (168 goals and 65 assists), placing him in the Top 5 @LaLigaEN players with the most goals & assists in all competitions. Compass. #Celta 🌿#EuropaLeague pic.twitter.com/epbY5pVdzT — OptaJose (@OptaJose) November 6, 2025

През втората част срещата основно се доиграваше и не последваха много нови интересни ситуации.