Селта се разправи с Динамо в Загреб само за едно полувреме

Селта победи с убедителното 3:0 в гостуването си на Динамо (Загреб) на “Максимир“ в мач от 4-тия кръг на основната фаза на Лига Европа. Успехът за галисийци бе изкован още през първата част, когато паднаха и трите попадения, а 24-годишният нападател на тима от Виго Пабло Дуран бе над всички, като отбеляза две попадения.
Така Селта записа трета поредна победа в турнира и се изкачи поне временно в топ 8. За Динамо пък това бе първо поражение в турнира.
Oще в 4-ата минута гостите от Виго откриха резултата, след като грешка на хърватите доведе до бърза контра. При нея ветеранът Яго Аспас намери младия нападател Пабло Дуран, който технично се обърна и откри с прецизен удар – 0:1. Доминацията на Селта продължи и в 28-ата минута галисийци удвоиха, когато Браян Сарагоса проби отляво и стреля, а топката рикошира в испанския бранител на Динамо Сержи Домингес и се оплете мрежата – 0:2. Гостите окончателно подпечатаха победата си в края на първата част, когато поредната брилянтна триходова комбинация между Аспас, Сарагоса и Дуран намери младия нападател, който вкара втория си гол в срещата – 0:3.
През втората част срещата основно се доиграваше и не последваха много нови интересни ситуации.