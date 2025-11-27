Мениджърът на Палас: Влизаме във всяко едно състезание, за да го спечелим

Оливър Гласнер отказва да изпреварва очакванията си, опитвайки се да изведе Кристъл Палас до осминафиналите в Лигата на конференциите. „Орлите“, които се радваха на добър старт на новата кампания в Премиър лийг, са изправени пред трудно гостуване на Страсбург в днешния 27-и ноември (четвъртък), който беше също толкова впечатляващ в Лига 1. Седмият в класирането френски отбор е само с две места и една точка по-добре в таблицата преди четвъртия кръг на мачовете. Запитан за надеждите си да спечели състезанието, австриецът сподели, че винаги има желанието той и играчите му да побеждават.

„Винаги искаме да печелим и мисля, че не се нуждаем от допълнителна мотивация. Това е първият път в историята на клуба, когато играем европейски футбол и това е достатъчна мотивация. Влизаме във всяко едно състезание, за да го спечелим и имаме огромно уважение към всеки опонент, така че първата ни цел е да спечелим утре, това е най-важното“, каза Гласнер.

Oliver Glasner is ready for tomorrow ✅ pic.twitter.com/2zJTQLggzR — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 26, 2025

Палас в момента е пети в таблицата на Висшата лига - същата позиция, която заема Страсбург във Франция - и е непобеден в последните си пет мача във всички състезания, четири от които е спечелил. Фактът, че Кристъл Палас продължават да процъфтяват, въпреки загубата на ключови играчи - Майкъл Олисе и Еберечи Езе, които напуснаха клуба със скъпи трансфери в Байерн Мюнхен и Арсенал от юли миналата година.