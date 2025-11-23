Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов и Mонца с нова тежка загуба в Италия

Мартин Атанасов и Mонца с нова тежка загуба в Италия

  • 23 ное 2025 | 22:35
  • 488
  • 0

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допуснаха нова тежка загуба в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим падна като гост на силния тим на Рана (Верона) с 0:3 (22:25, 19:25, 18:25) в среща от 7-ия кръг на шампионата, играна тази вечер.

По този начин Монца остава на предпоследното 11-о място във временното класиране със само 1 победа, 6 загуби и 4 точки във временното класиране. В следващия 7-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им са домакини на Пиаченца. Мачът е в събота (29 ноември) от 21,00 часа българско време.

Мартин Атанасов игра цял мач като титуляр за Монца и завърши като най-резултатен със скромните 9 точки (1 блок, 42% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане).

Жасмин Величков пък се появи за малко на полето във втория гейм, но не се отчете с нито една точка.

За тима на Верона Дарлан Соуса (5 аса!, 1 блок и 55% ефективност в атака - +3) и Нумори Кейта (1 блок, 2 аса, 78% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +10) завършиха с по 17 точки за победата.

РАНА (ВЕРОНА) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:0 (25:22, 25:19, 25:18)

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 2, Дарлан Соуса 17, Нумори Кейта 17, Франческо Сани 13, Марко Вители 1, Лоренцо Кортезиа 2 - Франческо Д'Амико-либеро (Пиетро Бонизоли, Урош Планиншич, Марко Валбуза 4, Фабрицио Жирони, Лукаш Глатц 1)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Кристиан Падар 4, МАРТИН АТАНАСОВ 9, Ерик Рьорс 6, Якопо Ларица 3, Леандро Моска 6 - Леонардо Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ, Диего Фрасчо, Лука Мартила 4, Томас Берета)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it

