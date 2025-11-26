Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Златко Кьосев: Засега три гейма са ми лимита, но се подобрявам

Златко Кьосев: Засега три гейма са ми лимита, но се подобрявам

  • 26 ное 2025 | 22:51
  • 381
  • 0

Отборът на Пирин (Разлог) победи Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 гейма и записа трета победа в efbet Супер Волей. Завърналият се след две годишно отсъствие Златко Кьосев бе с голям принос за успеха и бе избран за MVP на мача. За Златко Кьосев това бе първо отличие за сезона, а ето какво каза той след мача:

"Беше изключително тежко, особено след загубата от Монтана, която пожелавам на никой да не му се случва да губи с такъв резултат. Но след болезнена загуба се събрахме и изиграхме добър мач. Беше важно да победим от психологическа точка, но този загубен мач миналата седмица можеше да ни повлияе лошо. Радвам се, че не се случи и се поздравихме с чист успех."

"Благодаря за наградата, това значи много за мен. Целият щаб и прави всичко възможно да вляза в най-добро състояние и респективно да се намали тежестта върху Мариян Наков. Всеки ден тренирам, за да мога да се подобрявам и да издържам повече в игрището. Към днешна дата три гейма ми е лимита, но ако така завършват мачовете - нямам проблеми."

