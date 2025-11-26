Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Лас Палмас беше по-добрият отбор! Всеки ден водим битка как да съберем 6 човека да играем

Николай Желязков: Лас Палмас беше по-добрият отбор! Всеки ден водим битка как да съберем 6 човека да играем

  • 26 ное 2025 | 22:21
  • 758
  • 0

Отборът на Левски загуби от Гуагас Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) и втората среща и отпадна в плейофите на Шампионската лига. Преди седмица "сините" допуснаха поражение с 0:3 и при гостуването си. Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен в 1/16-финалите за Купата на CEV, като мачовете са през декември в София, а реваншът е през януари.

“Смятам, че тазгодишният отбор е коренно различен, от който имахме през миналата година, по простата причина, че миналогодишното участие в Шампионската лига спомогна за развитието на тези момчета, които бяха тук - на Вени Антов, на Влади Гърков, на Дамян Колев, на Стоил Палев и другите. В момента момчетата, които видяхте в последния гейм са твърде зелени, ако мога така да се изразя за това ниво. Така че, нашето място не е там, да си го кажем директно. Отборът на Лас Палмас беше по-добрият, всички го видяхте. Спечели по-добрият отбор, трябва да бъдем честни към това, което показаха. И смятам, че по-добрият отбор заслужено спечели днес”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков.

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

“Имахме 3 атаки на единичен блок във втория гейм, но не можахме да ги реализираме. И когато на това ниво не можеш да реализираш точка в такива ситуации, при положение, че водехме с 3 точки в определен момент, тогава няма как да спечелиш. Това се плаща на това ниво”, добави Желязков.

“Честно да ви кажа единственото, за което сега мисля, е как да бъдем здрави за всеки следващ мач. Играем с 6 човека сряда-събота, има състезатели над 30 години и никак не е лесно. Имаме и доста контузии - Дамян Колев има разкъсване от 2 см на двуглавия мускул, но да не влизам в подробности. Всеки ден водим битка как да съберем 6 човека да играем. Не е лесно, няма да ви лъжа, но това е положение. Не знам как ще играем, просто се борим как да съберем 6 човека да играем. Правим всичко възможно, но просто такава е ситуацията. Трябва да се изтърпи и да се надяваме нещо да се подобри във времето”, допълни Ники Желязков.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Пирин прегази Берое в Разлог

Пирин прегази Берое в Разлог

  • 26 ное 2025 | 19:27
  • 1172
  • 3
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 10082
  • 23
Бивши волейболистки проправят пътя на любимия си спорт в Ботевград

Бивши волейболистки проправят пътя на любимия си спорт в Ботевград

  • 26 ное 2025 | 17:17
  • 878
  • 0
Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

  • 26 ное 2025 | 13:28
  • 1084
  • 0
Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 13:01
  • 1528
  • 1
Павел Панков: Не дадохме на Симеон Николов да разкрие своите възможности

Павел Панков: Не дадохме на Симеон Николов да разкрие своите възможности

  • 26 ное 2025 | 12:05
  • 1057
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 22:10
  • 64279
  • 32
Арсенал 1:1 Байерн, Ленарт Карл изравни за баварците, контузия на Тросар

Арсенал 1:1 Байерн, Ленарт Карл изравни за баварците, контузия на Тросар

  • 26 ное 2025 | 22:00
  • 4027
  • 22
Ливърпул 1:1 ПСВ, греда на Ван Дайк

Ливърпул 1:1 ПСВ, греда на Ван Дайк

  • 26 ное 2025 | 20:58
  • 4831
  • 9
Олимпиакос 1:3 Реал Мадрид, съдията отказа да даде дузпа на домакините

Олимпиакос 1:3 Реал Мадрид, съдията отказа да даде дузпа на домакините

  • 26 ное 2025 | 22:07
  • 5438
  • 12
Атлетико Мадрид 1:0 Интер, домакините поведоха след преглед с ВАР

Атлетико Мадрид 1:0 Интер, домакините поведоха след преглед с ВАР

  • 26 ное 2025 | 22:00
  • 1876
  • 2
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 10082
  • 23