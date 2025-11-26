Николай Желязков: Лас Палмас беше по-добрият отбор! Всеки ден водим битка как да съберем 6 човека да играем

Отборът на Левски загуби от Гуагас Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) и втората среща и отпадна в плейофите на Шампионската лига. Преди седмица "сините" допуснаха поражение с 0:3 и при гостуването си. Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен в 1/16-финалите за Купата на CEV, като мачовете са през декември в София, а реваншът е през януари.

“Смятам, че тазгодишният отбор е коренно различен, от който имахме през миналата година, по простата причина, че миналогодишното участие в Шампионската лига спомогна за развитието на тези момчета, които бяха тук - на Вени Антов, на Влади Гърков, на Дамян Колев, на Стоил Палев и другите. В момента момчетата, които видяхте в последния гейм са твърде зелени, ако мога така да се изразя за това ниво. Така че, нашето място не е там, да си го кажем директно. Отборът на Лас Палмас беше по-добрият, всички го видяхте. Спечели по-добрият отбор, трябва да бъдем честни към това, което показаха. И смятам, че по-добрият отбор заслужено спечели днес”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков.

“Имахме 3 атаки на единичен блок във втория гейм, но не можахме да ги реализираме. И когато на това ниво не можеш да реализираш точка в такива ситуации, при положение, че водехме с 3 точки в определен момент, тогава няма как да спечелиш. Това се плаща на това ниво”, добави Желязков.

“Честно да ви кажа единственото, за което сега мисля, е как да бъдем здрави за всеки следващ мач. Играем с 6 човека сряда-събота, има състезатели над 30 години и никак не е лесно. Имаме и доста контузии - Дамян Колев има разкъсване от 2 см на двуглавия мускул, но да не влизам в подробности. Всеки ден водим битка как да съберем 6 човека да играем. Не е лесно, няма да ви лъжа, но това е положение. Не знам как ще играем, просто се борим как да съберем 6 човека да играем. Правим всичко възможно, но просто такава е ситуацията. Трябва да се изтърпи и да се надяваме нещо да се подобри във времето”, допълни Ники Желязков.