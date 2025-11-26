Владимир Зографски остана на 24-то място в състезанието на голямата шанца във Фалун

Владимир Зографски се класира на 24-то място в състезанието на Голямата шанца от Световната купа по ски скок за мъже във Фалун.

Във втория пореден старт в шведския зимен център единственият българин в световния елит направи опити от 120 и 121,5 метра, с които събра 222 точки. Така той не успя да повтори представянето си от вчерашния ден, в който зае деветото място в състезанието на малката шанца.

Победител стана словенецът Анже Ланишек с 262,9 точки. В първия си опит той скочи 129 метра, а във втория постигна с половин метър по-малко.

Втори се класира австриецът Щефан Ембахер. Той събра 259,9 точки, като неговите скокове бяха от 128,5 и 129 метра в двата кръга на надпреварата. Третото място остана за словенеца Домен Превц с 258,7 точки, като той записа по 129 метра и в двата си опита.

Австрийците Даниел Чофених и Ян Хьорл заеха четвъртото и петото място, а шести остана японецът Рьою Кобаяши.

В класирането за Световната купа след четири проведени състезания начело с 256 точки излезе Анже Ланишек. Втори с 234 точки е австриецът Щефан Крафт, а в тройката е и Даниел Чофених с 226 точки.

Следващите стартове са в Рукатунтури във Финландия в събота и в неделя.

Снимки: Imago