Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Владимир Зографски остана на 24-то място в състезанието на голямата шанца във Фалун

Владимир Зографски остана на 24-то място в състезанието на голямата шанца във Фалун

  • 26 ное 2025 | 18:33
  • 285
  • 0
Владимир Зографски остана на 24-то място в състезанието на голямата шанца във Фалун

Владимир Зографски се класира на 24-то място в състезанието на Голямата шанца от Световната купа по ски скок за мъже във Фалун.

Във втория пореден старт в шведския зимен център единственият българин в световния елит направи опити от 120 и 121,5 метра, с които събра 222 точки. Така той не успя да повтори представянето си от вчерашния ден, в който зае деветото място в състезанието на малката шанца.

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун
Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Победител стана словенецът Анже Ланишек с 262,9 точки. В първия си опит той скочи 129 метра, а във втория постигна с половин метър по-малко.

Втори се класира австриецът Щефан Ембахер. Той събра 259,9 точки, като неговите скокове бяха от 128,5 и 129 метра в двата кръга на надпреварата. Третото място остана за словенеца Домен Превц с 258,7 точки, като той записа по 129 метра и в двата си опита.

Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция
Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

Австрийците Даниел Чофених и Ян Хьорл заеха четвъртото и петото място, а шести остана японецът Рьою Кобаяши.

В класирането за Световната купа след четири проведени състезания начело с 256 точки излезе Анже Ланишек. Втори с 234 точки е австриецът Щефан Крафт, а в тройката е и Даниел Чофених с 226 точки.

Следващите стартове са в Рукатунтури във Финландия в събота и в неделя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Огънят за Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 беше запален в Древна Олимпия

Огънят за Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 беше запален в Древна Олимпия

  • 26 ное 2025 | 13:38
  • 411
  • 0
Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

  • 26 ное 2025 | 13:32
  • 316
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

  • 26 ное 2025 | 13:19
  • 1042
  • 0
Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

  • 26 ное 2025 | 09:30
  • 1110
  • 0
Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

  • 25 ное 2025 | 18:50
  • 1045
  • 0
Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

  • 25 ное 2025 | 18:08
  • 2303
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 13148
  • 6
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 37504
  • 134
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 55608
  • 32
Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 18454
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 11063
  • 20