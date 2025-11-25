Популярни
  • 25 ное 2025 | 18:08
  • 586
  • 0
Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

Личен рекорд за новия сезон в Световната купа постигна днес на малката шанца във Фалун (Швеция) най-добрият ни ски скачач Владимир Зографски. Самоковецът зае деветото място в крайното класиране с 234.7 т (95 и 93 м). Първи с 249.9 т (97.5 и 86.5 м) е Щефан Крафт (Ав).

За Влади това е четвърти най-добър резултат за Световната купа в неговата кариера. В класирането за СК след 3 старта Зографски вече има 58 точки и се изкачи на 13-то място за Световната купа. Водач с 205 т е Щефан Крафт.

В сряда (26 ноември) е вторият старт във Фалун, който ще е от голямата шанца.

