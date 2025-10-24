Популярни
Федерика Бриньоне с голямо признание в Зьолден

  • 24 окт 2025 | 17:43
  • 273
  • 0

Носителката на Големия кристален глобус за миналия сезон Федерика Бриньоне получи наградата „Златния скиор AIJS“. Това стана часове преди първия старт за новата кампания в тура, която трябва да стартира на 25 октомври с гигантски слалом за жени в Зьолден. След невероятния сезон на италианката, белязан от десет победи за Световната купа – включително две в спускането – и впечатляващия ѝ златен медал на Световното първенство в Заалбах, това със сигурност не е изненада. Наградата се дава след избор от членовете на Международната асоциация на ски журналистите. 35-годишната шампионка от Милано, израснала във Вале д'Аоста, вече беше обявена за „Skieur d'Or AIJS“ през 2020 г., след като спечели първата си голяма титла в общото класиране благодарение на победите си в пет състезания за Световната купа и единадесет подиума в четири различни дисциплини. С общо 37 победи на пистата, включително първата си победа в Зьолден през октомври 2015 г., Феде е и най-успешната шампионка в женския отбор на Италия.

След тежка контузия на левия крак през април по време на състезание в гигантски слалом на националното първенство на Италия, Федерика работи много усилено за завръщането си през следващите месеци - но тя не знае кога и къде може да се върне на състезателните ски. Феде обаче ще пропусне домашните олимпийски игри в Кортина и Милано през февруари, а някои от специалистите дори предричат, че Федерика може скоро да прекрати кариерата си. Бриньоне получи наградата от президента на ФИС Томаш Елиаш. Повечето звезди в Зьолден са много предпазливи в прогнозите си за новия сезон, тъй като всички открито признават, че голямата цел е олимпиадата. Първият старт за сезона вероятно ще се проведе при доста студено време и снеговалеж. Жените стартират на глетчера Ретенбах в събота от 11 часа българско време.

