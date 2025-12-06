Популярни
  • 6 дек 2025 | 09:38
Малена Замфирова завърши трета на старт за Световната купа по алпийски сноуборд

Страхотен старт на сезона за Световната купа по алпийски сноуборд направи днес Малена Замфирова в Милин, Китай. Най-добрата българска състезателка кара страхотно в едва шестия си старт за СК и спечели малкия финал срещу първата от квалификациите Зузана Мадерова, Чехия. Въпреки, че на полуфинала падна Малена намери сили за страхотно каране за мястото на подиума.

Победителка при жените днес е Лучия Далмасо, Италия.

За Малена това е втори подиум за Световната купа след второто място в Криница  през миналия сезон. Тя печели и 60 точки за СК, където е трета в момента.

При мъжете Радо Янков влезе във финалите с 13-ти резултат от квалификациите, но на осминафинала бе спрян от четвъртия от пресявките Аарон Марш, Италия. В крайното класиране Радо е четвърти. Победител е Маурицио Бормолини, Италия.

Утре е вторият старт в Милин, отново в паралелния гигантски слалом. БНТ 3 ще излъчи финалите от 7:30 часа.

