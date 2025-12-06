Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Мико Рантанен поведе Далас към успех над Сан Хосе в НХЛ

Мико Рантанен поведе Далас към успех над Сан Хосе в НХЛ

  • 6 дек 2025 | 10:57
  • 138
  • 0
Мико Рантанен поведе Далас към успех над Сан Хосе в НХЛ

Мико Рантанен отбеляза гол и направи две асистенции, а Далас Старс победиха гостуващия Сан Хосе Шаркс с 4:1. Сам Стийл, Джейсън Робъртсън и Миро Хейсканен също отбелязаха за Далас, а Уайът Джонстън направи две завършващи подавания. Джейк Йотингер отрази 16 от 17 удара на вратата на Далас.

Ярослав Аскаров отрази 20 от 23 удара за Шаркс, а Колин Граф реализира единственото попадение за състава.

Бекет Сенеке и Рос Джонстън отбелязаха по гол и асистенция, а Анахайм победи гостуващия Вашингтон с 4:3 след дузпи. Трой Тери и Мейсън Мактавиш вкараха гол при дузпите. Кътър Готие добави гол, а Виле Хусо направи 18 спасявания, за да се възстанови Анахайм от загубата с 0:7 у дома от Юта Мамут в сряда.

Том Уилсън, Итън Франк и Алиаксей Протас вкараха за Вашингтон, които бяха спечелили шест поредни мача. Логан Томпсън направи 35 спасявания.

Акира Шмид направи 24 спасявания по пътя към втората си победа без допуснат гол за сезона, като Вегас спечели срещу Ню Джърси с 3:0.

