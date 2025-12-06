Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк

Винсент Крихмайер спечели в супергигантския слалом в Бийвър Крийк, САЩ. Австриецът постигна време от 1:06,77 секунди и изпревари норвежеца Фредрик Мьолер с 56 стотни. Трети остана Рафаел Хаазер също от Австрия с изоставане от 1:03 секунди зад победителя.

Четвърти остана Доминик Парис, а след него се нареди Марко Одермат, четирикратният шампион в Световната купа, който спечели спускането в Бийвър Крийк в четвъртък.

Състезанието беше забавено с час поради мъгла и прекъснато от обилен снеговалеж.

Въпреки петото си място, Одермат остава начело в генералното класиране с 345 точки. Крихмайер вече е втори с 227, трети е Хаазер със 178.

Стартовете в Бийвър Крийк при мъжете приключват с гигантски слалом в неделя.

Снимки: Gettyimages