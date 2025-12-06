Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк

Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк

  • 6 дек 2025 | 10:45
  • 214
  • 0
Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк

Винсент Крихмайер спечели в супергигантския слалом в Бийвър Крийк, САЩ. Австриецът постигна време от 1:06,77 секунди и изпревари норвежеца Фредрик Мьолер с 56 стотни. Трети остана Рафаел Хаазер също от Австрия с изоставане от 1:03 секунди зад победителя.

Четвърти остана Доминик Парис, а след него се нареди Марко Одермат, четирикратният шампион в Световната купа, който спечели спускането в Бийвър Крийк в четвъртък.

Състезанието беше забавено с час поради мъгла и прекъснато от обилен снеговалеж.

Въпреки петото си място, Одермат остава начело в генералното класиране с 345 точки. Крихмайер вече е втори с 227, трети е Хаазер със 178.

Стартовете в Бийвър Крийк при мъжете приключват с гигантски слалом в неделя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Владимир Зографски преодоля квалификацията във Висла с четвърти резултат

Владимир Зографски преодоля квалификацията във Висла с четвърти резултат

  • 5 дек 2025 | 22:30
  • 979
  • 0
Валентина Димитрова се класира 24-а в спринта на 7.5 км от Световната купа в Йостерсунд

Валентина Димитрова се класира 24-а в спринта на 7.5 км от Световната купа в Йостерсунд

  • 5 дек 2025 | 18:48
  • 1645
  • 0
Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

Отмененото спускане в Бийвър Крийк е преместено във Вал Гардена

  • 5 дек 2025 | 18:26
  • 1021
  • 0
Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо записа победа №100 за Световната купа

Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо записа победа №100 за Световната купа

  • 5 дек 2025 | 17:59
  • 842
  • 4
Франциска Пройс пропуска останалите два старта в Йостерсунд

Франциска Пройс пропуска останалите два старта в Йостерсунд

  • 5 дек 2025 | 15:28
  • 684
  • 0
Олимпийският огън ще бъде запален пред двореца на италианския президент

Олимпийският огън ще бъде запален пред двореца на италианския президент

  • 5 дек 2025 | 12:58
  • 448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 11:20
  • 181
  • 0
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 5458
  • 4
Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

  • 6 дек 2025 | 08:00
  • 3152
  • 2
ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

  • 6 дек 2025 | 09:28
  • 4482
  • 4
„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

  • 6 дек 2025 | 09:55
  • 2479
  • 5
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 66633
  • 114