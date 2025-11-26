Популярни
  • 26 ное 2025 | 16:32
Обявиха състава на Великобритания и Северна Ирландия за Европейското по крос-кънтри

Предишни шампиони като Меган Кийт, Инес Фицджералд и Уил Барникоут повеждат силния отбор на Великобритания и Северна Ирландия за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, което ще се проведе на 14 декември.

Кийт, която доминираше в надпреварата при жените до 23 години в Брюксел 2023, сега ще оглави женския отбор.

23-годишната атлетка пропусна британските квалификации в Ливърпул в събота, но вместо това доказа формата си с отлично четвърто място на Cross Internacional de Atapuerca в Испания в неделя. Състезанието е част от златния тур на Световната атлетика по крос кънтри и беше спечелено от действащата европейска шампионка Надя Батоклети.

Към Кийт в отбора се присъединяват Аби Донъли, бронзова медалистка при жените от 2023 г., и Фийби Андерсън, която преминава при жените, след като миналата година спечели европейската титла до 23 години.

След впечатляваща победа на квалификациите в Ливърпул, Инес Фицджералд ще се отправи към Лагоа като фаворит за трета поредна титла при девойките до 20 години, след успехите си в Брюксел 2023 и Анталия 2024.

Уил Барникоут също ще се бори за трета поредна победа, но в надпреварата при мъжете до 23 години. Той има и злато при юношите до 20 години от Торино 2022, така че на практика ще се цели в четвърти пореден златен медал от Европейското първенство по крос-кънтри.

Мъжкият отбор ще бъде воден от тренировъчните партньори Скот Бийти и Рори Ленард, както и от Ричард Слейд. Тримата завършиха съответно на първо, второ и трето място в Ливърпул по впечатляващ начин.

Ръководителят на отбора Сара Бенсън заяви: "Квалификацията в Ливърпул ясно демонстрира дълбочината и качеството на крос кънтри атлетите в Обединеното кралство. Развълнувани сме да изберем отбор, който съчетава доказани състезатели с изгряващи атлети, които правят своя дебют за Великобритания и Северна Ирландия.

Нашата цел е да спечелим медали на това първенство и да дадем на развиващите се атлети платформа за напредък към бъдещи големи първенства на открито, включително предстоящото Световно първенство по крос кънтри.

Гордеем се с богатата си история на този шампионат. Това събитие остава ключова стъпка в развитието на нашите бегачи на дълги разстояния и с нетърпение очаквам да видя как отборът ще се възползва от тази възможност следващия месец.“

Снимки: Gettyimages

