  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Франция остави отворена вратата за Гресие за Европейското по крос-кънтри

  • 26 ное 2025 | 15:42
  • 158
  • 0
Франция ще се представи с пълен отбор на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа (Португалия) на 14 декември. При мъжете отборът ще бъде воден от Фабиен Палко и Симон Бедар. Шампионът от 2023 г. Шруб е отказал участие, за да се концентрира върху Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси на 10 януари. Бедар беше част и от отбора на Франция, спечелил медал в смесената щафета миналата година.

Новината, обявена на сайта на Френската федерация по лека атлетика, оставя отворена възможността световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие да се присъедини към отбора в Лагоа.

"Запазваме възможността да селектираме шести атлет, а именно Джими Гресие“, се казва в съобщението за атлета, който спечели три поредни титли при мъжете до 23 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Шаморин 2017, Тилбург 2018 и Лисабон 2019, както и бронз при мъжете в Дъблин 2021.

"Джими потенциално проявява интерес към участие, но все още се нуждае от надеждни индикатори за формата си след многобройните ангажименти след Световното първенство и възобновяването на тренировките само преди няколко седмици. Той ще вземе решението си след Course de l’Escalade, където ще се състезава на 7 декември в Женева (Швейцария).“

Снимки: Gettyimages

