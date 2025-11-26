Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Писмо до моята нация – Алекс Роуз

Писмо до моята нация – Алекс Роуз

  • 26 ное 2025 | 15:07
  • 311
  • 1
Писмо до моята нация – Алекс Роуз

На Световното първенство по лека атлетика в Токио 25 бяха постигнати няколко исторически успеха, включително първите медали от световен шампионат за Самоа, Сейнт Лусия и Уругвай, както и първа световна титла за Танзания.

Нова поредица от три части започва с писмо от световния бронзов медалист в хвърлянето на диск Алекс Роуз до неговата нация – Самоа.

"До моя скъпа Самоа,

Изминаха 13 години, откакто за първи път облякох екипа на Самоа, за да хвърлям диск. Южният кръст на знамето беше непознато съзвездие, невидимо от моя малък роден град Уест Бранч, Мичиган. Спомням си, че бях нервен, чувствах се малко като аутсайдер – "паланги“ на непозната територия. Но от момента, в който се запознах с първия си мениджър на отбора Ваовай Тупу, лека му пръст, и с останалите атлети от отбора на Самоа, аз наистина се почувствах у дома.

През годините, в които се състезавах и посещавах Самоа и много други тихоокеански острови, Австралия и Нова Зеландия, ми беше показан истинският смисъл на самоанската култура – нашата „Фа'а Самоа“. Любовта и уважението, които се оказват на всеки човек, чувството за лоялност и яростна гордост към страната ни, както и значението на общността и вярата. Тези преживявания ме промениха завинаги като личност и винаги ще бъда благодарен на народа на Самоа, че ме научи на толкова много.

Тогава бях млад и изпълнен с мечти. Исках повече от всичко да представям знамето на Самоа с гордост и да покажа на света колко велик е нашият малък остров. Винаги съм мечтал за деня, в който ще обикалям пистата на шампионат, увит със знамето, с медал на врата, плачейки от радост.

В една вълшебна вечер в Токио, на 21 септември – най-гордият момент в кариерата ми – имах честта да направя точно това.

Благодаря ти, Самоа, че повярва в мен.

Благодаря ти, Самоа, че ми оказа честта да представям нашата красива страна.

Фа'афетай лава, Самоа, че ми помогна да прегърна нашата "Фа'а Самоа“.

Това е било и продължава да бъде най-голямата привилегия в моята кариера. Южният кръст на фланелката ми вече не е непознат, както преди толкова много години. Той лежи близо до сърцето ми, където винаги е принадлежал.

Алофа ату,

Алекс Роуз"

Снимки: Gettyimages

