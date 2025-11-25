Лудогорец обяви програмата си до мача със Селта

Пресконференцията на Лудогорец преди срещата от 5-ия кръг на Лига Европа срещу Селта ще се проведе утре (26 ноември) от 13:30 ч. на „Хювефарма Арена“. Официалната тренировка на шампионите започва в 17:30 ч. на стадиона и ще бъде открита за представители на медиите през първите 15 минути, информират “орлите”.

Пресконференцията на испанския тим ще се състои на „Хювефарма Арена“ от 19:30 ч. Отборът на Селта няма да проведе тренировъчно занимание в България, тъй като последната им тренировка преди мача ще бъде във Виго.

Двата тима се изправят един срещу друг на 27 ноември (четвъртък) от 19:45 часа.