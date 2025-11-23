Популярни
Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

  • 23 ное 2025 | 09:21
Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей няма да се завърне в групата за гостуването на Септември (София). Ганаецът се възстанови от операция на скулата. Той получи травмата по време на равенството с Черно море (0:0) на "Тича" на 2 ноември. Тогава 28-годишният футболист се сблъска с главния съдия Венцислав Митрев и бе изведен от терена с помощта на медицинския щаб.

Текпетей ще бъде съхранен за домакинството на Селта в Лига Европа. Двубоят с испанския тим е в четвъртък от 19:45 часа. За визитата на Септември разградчани ще бъдат още без Квадво Дуа, Георги Терзиев и Едвин Куртулуш.

Капитанът Антон Недялков пък ще попадне в групата за мача в "Надежда". Той отпадна от националния тим за двубоите с Турция и Грузия заради преумора, но през последната седмица тренира на пълни обороти. Станислав Иванов също се очаква да бъде на линия.

