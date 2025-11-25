Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец към феновете си: Да направим атмосфера, достойна за още един мач, който вярваме, че ще се помни дълго!

Лудогорец към феновете си: Да направим атмосфера, достойна за още един мач, който вярваме, че ще се помни дълго!

  • 25 ное 2025 | 15:47
  • 561
  • 0

Лудогорец пусна специална публикация в социалните мрежи, с която призова феновете да напълнят “Хювефарма Арена” в двубоя със Селта от Лига Европа. Към публикацията им и специален клип, който да надъха привържениците. Лудогорец и Селта се изправят един срещу друг този четвъртък (27 ноември) от 19:45 часа.

Лудогорец обяви програмата си до мача със Селта
Лудогорец обяви програмата си до мача със Селта

Ето какво пишат от Лудогорец:

Да подкрепим Лудогорец в поредната европейска вечер

В четвъртък „Хювефарма Арена“ посреща поредния топ отбор от Европа.

Испанският Селта, воден от легендарния нападател Яго Аспас, пристига в Разград за решаващ мач, който обещава много емоции за феновете по трибуните.

Да загърбим трудностите и да се насладим на поредната европейска вечер на „Хювефарма Арена“.

Гладеме само напред с нов треньор и нови надежди.

Всички на стадиона! Да направим атмосфера, достойна за още един мач, който вярваме, че ще се помни дълго!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бабангида: Дай Боже, Левски да продължава по този начин и да ни радва

Бабангида: Дай Боже, Левски да продължава по този начин и да ни радва

  • 25 ное 2025 | 15:03
  • 692
  • 0
Ветераните на Левски: Нашите сърца и мисли са изцяло в подкрепа на Борислав Михайлов и неговото семейство

Ветераните на Левски: Нашите сърца и мисли са изцяло в подкрепа на Борислав Михайлов и неговото семейство

  • 25 ное 2025 | 14:07
  • 755
  • 0
Георги Кабаков ще свири на Астън Вила, Гидженов с наряд в Лигата на конференциите

Георги Кабаков ще свири на Астън Вила, Гидженов с наряд в Лигата на конференциите

  • 25 ное 2025 | 14:03
  • 759
  • 1
Половин дузина играчи на Лудогорец остават с изтичащи договори

Половин дузина играчи на Лудогорец остават с изтичащи договори

  • 25 ное 2025 | 13:57
  • 1493
  • 2
Шеф на Хебър коментира готви ли се треньорска промяна в клуба

Шеф на Хебър коментира готви ли се треньорска промяна в клуба

  • 25 ное 2025 | 13:56
  • 1326
  • 0
Веласкес взе решение за Ради Кирилов

Веласкес взе решение за Ради Кирилов

  • 25 ное 2025 | 13:46
  • 10996
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 21354
  • 16
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 545048
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 10420
  • 3
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 8063
  • 50
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 3256
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7976
  • 2