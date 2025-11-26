Александер Аамод Килде се колебае за завръщането си

Норвежкият скиор Александер Аамод Килде се готви за завръщане в Световната купа след почти две години от ужасяващото си падане в швейцарския Венген. Специалистът по скоростни дисциплини може да се появи още в Супер-Г в американския Копър Маунтин. Александер Аамод Килде претърпя тежък инцидент през януари 2024 г. по време на спускане във Венген. Отне му почти две години, за да се възстанови от контузии на прасеца, рамото и нервите, кръвно натравяне и няколко последващи операции. Сега е готов да продължи кариерата си. „Вече се виждам на старта с усмивка на лицето“, заяви той, цитиран от Kronen Zeitung.

Килде: Бях в инвалидна количка, а след 30 дни ще карам спускане

Има обаче една уловка. Носителят на Световната купа от 2020 г. се колебае дали да участва в Супер-Г в четвъртък или да изчака първото спускане за сезона през декември. Подготвителният лагер в САЩ според него е бил твърде кратък. „Снегът в момента е рядкост и планираните състезания имат предимство. Това е добре, по-добре малко тренировки, отколкото никакви. За мен обаче би било по-добре пълноценна тренировка по спускане.“

Двукратният олимпийски медалист не иска да прибързва след тежките месеци и затова ще вземе решение в последния момент. „Важното е да се чувствам сигурен. Може да е в сряда, следващата седмица в Бийвър Крийк или чак в Грьоден. Няма значение къде, основното е да съм готов.“

По време на безкрайния процес на възстановяване Александер Аамод Килде можеше да разчита на подкрепата и любовта на своята годеница. Микаела Шифрин е голям пример за него по пистите, наскоро той гледа втория ѝ слаломен триумф за сезона. „Час след състезанието тя отново беше във фитнеса, което говори всичко за нейната отдаденост на спорта. Мика е невероятно вдъхновение за мен и наистина се гордея с нея.“

Именно в Копър Маунтин програмата на звездната двойка елитни шампиони се пресича. След два дни мъжко Супер-Г и гигантски слалом, пистите ще бъдат заети от жените, които през уикенда ги очакват гигантски слалом и слалом. Александер Аамод Килде се надява да намерят малко време един за друг.

„И двамата сме в състезателен режим, така че се опитваме да бъдем гъвкави. Би било хубаво да я прегърна и целуна, но знаете, време е за състезания и това е основен приоритет сега... Може би ще бъда на финала и ще я гледам. Това ще бъде страхотно“, заяви той, цитиран от Ski Racing Media.